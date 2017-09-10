Сторонники Саакашвили пронесли его через польско-украинскую границу (ВИДЕО) ...

Момент «переноса» Михаила Саакашвили через украинский пункт пропуска "Шегини", где власти препятствовали ему пройти на территорию Украины, был запечатлен на видео.

Прорыв произошел после того, как начальник пограничного отряда задержал Саакашвили, объявив, что «пункт пропуска заминирован».

Несколькими часами ранее, украинские власти заблокировали передвижение поезда из польского города Перемышль, остановив его на польской территории. Прекратив движение поезда, машинист объявил, что поезд не отправится, пока в нем находится «человек, не имеющий права въезда в Украину».

Комментируя это, Михаил Саакашвили заявил, что указание исходит от президента Украины Порошенко, а такие действия украинских властей расценил, как «дикость». Саакашвили отметил, что в поезде, кроме него находятся сотни пассажиров, которые стали заложниками безответственных украинских чиновников.

Ближе к 19 часам, Саакашвили и сопровождающие его лица, среди которых депутаты и журналисты, направились на автобусе на другой пункт перехода "Шегини".

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Согласно официальной версии, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской гособладминистрации, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил» из-за предоставления ложных данных при получении паспорта.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября 2017 г. в 10.00 через КПП «Краковец» на польско-украинкой границе в Львовской области.

Решение об изменении плана пересечения границы поездом было принято Михаилом Саакашвили утром 10 сентября, после того, как на КПП «Краковец» были стянуты сотни «титушек», охраняемых властями.