«Мягкая сила» стала решающим фактором при переходе Михаилом Саакашвили украинской границы (ВИДЕО)
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Момент прорыва кордона пограничников несколькими сотнями сторонников Саакашвили, которого власти задержали на границе под предлогом того, что «пункт пропуска заминирован».
Видео: телеканал Рустави-2
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