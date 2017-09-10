Власти Украины грозят пожизненным заключением участникам прорыва Саакашвили через границу ...

МВД Украины сообщило, что во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили якобы получили телесные повреждения 12 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы.

Об этом сообщает украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

Там заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и Михаил Саакашвили, и народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что администрация Госпогранслужбы обращается ко всем лицам, которые незаконно нарушили государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы.

Статья 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), если это происходит по предварительному сговору группой лиц, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ЧП "Шегини".

Пограничники польской стороны пропустили его на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

После того, как Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины, в ГПСУ отметили: никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

По этим инцидентом, по его словам, в прокуратуру могут быть переданы факты по 4 эпизодам.