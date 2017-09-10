Саакашвили - солдатам: Генералы служат барыгам (ВИДЕО)
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Михаил Саакашвили назвал генерала Погранслужбы Украины «прислугой барыг» и пообещал конфисковать дачи и незаконное имущество коррупционеров в пользу солдат.
Об этом Саакашвили объявил, обращаясь к солдатам-пограничникам, которым приказали закрыть пограничный пункт пропуска "Шегини", чтобы препятствовать прохождение через него Саакашвили.
В этом же своем обращении он назвал генерала, объявившего о минировании пункта пропуска «прислугой барыг», спекулирующего на крови солдат.
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