Саакашвили - солдатам: Генералы служат барыгам (ВИДЕО) ...

Михаил Саакашвили назвал генерала Погранслужбы Украины «прислугой барыг» и пообещал конфисковать дачи и незаконное имущество коррупционеров в пользу солдат.

Об этом Саакашвили объявил, обращаясь к солдатам-пограничникам, которым приказали закрыть пограничный пункт пропуска "Шегини", чтобы препятствовать прохождение через него Саакашвили.

В этом же своем обращении он назвал генерала, объявившего о минировании пункта пропуска «прислугой барыг», спекулирующего на крови солдат.