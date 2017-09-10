Вице-спикер парламента подал фальшивую декларацию об интересах (DOC) ...

Об этом стало известно после опубликованных результатов расследования о присвоении Витюком части здания Детской муниципальной библиотеки им. И.Крянгэ.

Согласно опубликованным документам, совершенный в нарушение закона акт купли-продажи помещения Детской библиотеки был подписан Витюком в качестве председателя Федерации Кикбоксинга и Муай Тай.

Эта же функция чиновника упомянута и в нотариальных документах, подписанных Витюком и Октавианом Маху (ныне, также представитель Демпартии в Бельцах и подчиненный Витюка по партии) 6 мая 2015 года.

В то же время, поданная 28 марта 2016 года Владимиром Витюком Декларация об интересах за 2015 год никак не отражает его качество учредителя упомянутой Федерации, несмотря на предпринятую тогда активную хозяйственную деятельность. Кроме того, Витюк в качестве депутата подписывал документы о приобретении недвижимости.

Ранее уже сообщалось о том, что Национальный центр по борьбе с коррупцией посчитал «несущественной» информацию о присвоении чиновником такого ранга муниципальной собственности на сомнительных основаниях. Представители НЦБК не уточнили, если отсутствие интереса с их стороны к этому случаю обусловлено тем, что речь идет о заместителе Плахотнюка по партии.