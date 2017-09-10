МЕНЮ
Twitter
﻿ 132
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:39  

Журналисты, снимавшие «прорыв Саакашвили», будут привлечены к суду в Украине

13:59  

Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

12:42  

Вице-спикер парламента подал фальшивую декларацию об интересах (DOC)

10.09.2017  

Саакашвили - солдатам: Генералы служат барыгам (ВИДЕО)

10.09.2017  

Власти Украины грозят пожизненным заключением участникам прорыва Саакашвили через границу

10.09.2017  

«Мягкая сила» стала решающим фактором при переходе Михаилом Саакашвили украинской границы (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

Опубликовано : 11 сентябрь 2017 г. 13:59 | Просмотров: 14529 | Категория: Власть

К выпуску «в прокат» на контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком медиа-ресурсах готовится очередной клеветнический фильм на мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого с целью возбуждения нового заказного уголовного дела и расправы над оппозиционным политиком.

Выход фильма под названием «Asasin în lege. *Erată» («Убийца в законе. *Опечатки») анонсирован анонимным ресурсом Zeppelin Investigations на 11 сентября. В появившемся в социальных сетях трейлере фильма, где на экране беглый «черный банкир» Горбунцов  произносит: «Персонально заказал меня господин Усатый, конечно». Название указывает, что фильм позиционируется как продолжение предыдущей видеоподелки, снятой в ноябре 2014 году под названием «Asasin în lege», где в адрес Ренато Усатого, в то время самого вероятного победителя на парламентских выборах, были выдвинуты лживые обвинения в совершении заказных убийств и реализации преступных финансовых схем.

Обращает на себя внимание, что фильм появляется в точном соответствии со сделанным в начале июня Усатым в нашумевшем документальном фильме «Молдова. Территория беззакония». Тогда, Ренато Усатый предоставил сотни документальных фактов о сращивании правящей в Молдове Демпартии, а также прокуроров, руководства МВД, СИБ, Центра по борьбе с коррупцией, Национального бюро Интерпола с преступной группировкой «черного банкира» Германа Горбунцова.

Представленные тогда документы, копии переписки подтвердили ранее выдвигаемые обвинения об осуществлении заказного правосудия в Молдове и полной подчиненности прокуроров и судей правящей верхушке и преступному сообществу.

Общественности также были представлены факты подкупа высшего руководства прокуратуры, СИБа, а также руководства Национального бюро Интерпола, которое передавало конфиденциальные документы Интерпола преступникам.

Тогда же, Усатый опубликовал и переписку группы «черного банкира» Германа Горбунцова, в которой четко говорилось о поставленной Плахотнюком задаче по производству фильма с дальнейшим его показом на основных медиа-ресурсах Плахотнюка.

Из переписки следует, что прокуроры ждут появление фильма в сентябре для того, чтобы возбудить еще несколько дел против Усатого, которому,  по замыслу организаторов, после этого фильма «будет не до политики».

Описанный группировкой Горбунцова план выглядит следующим образом: «Фильм-новые дела-заочный арест-Интерпол-Уса никогда в Молдове не появится и его партию под шумок проредят и вообще прикроют». Герман Горбунцов, признавший тогда, что его активы украл Плахотнюк, согласился пойти на эту сделку с Плахотнюком. «Мне нужны обещанные активы и возможности входа в Молдову», - обозначил свой интерес Горбунцов  обмен на помощь в создании фильма-клеветы на Усатого.

Из этой же переписки стало известно, что формальным автором фильма будет придворный блогер клана Плахотнюка Вячеслав Балакчи. Продюсирование было возложено на директора медиа-холдинга Плахотнюка - Петра Желиховского. В свою очередь, прокуроров обязали «поддержать фактурой», приписав Усатому все сомнительные сделки, как например, вокруг торгового центра «Элат», рейдерской атаки на «Universalbank», либо связи с криминальным миром.

Власти пообещали «черному банкиру» Герману Горбунцову за содействие в организации фильма-клеветы на Усатого решение «вопроса рыбы» (на слэнге  - вхождение в схемы по обналичиванию денег).

 



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!» ...

Просмотров: 14532
Вице-спикер парламента подал фальшивую декларацию об интересах (DOC)

Вице-спикер парламента подал фальшивую декларацию об интересах (DOC) ...

Просмотров: 1090
Минюст перекладывает вину по «делу Брагуца» на общество и журналистов (ВИДЕО)

Минюст перекладывает вину по «делу Брагуца» на общество и журналистов (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1547
Власти выгораживают директора тюрьмы, в которой скончался Брагуца (DOC)

Власти выгораживают директора тюрьмы, в которой скончался Брагуца (DOC) ...

Просмотров: 2921
Додон озвучил свое «мудрое решение» о сохранении стабильности Плахотнюка (ВИДЕО)

Додон озвучил свое «мудрое решение» о сохранении стабильности Плахотнюка (ВИДЕО) ...

Просмотров: 5815
Дорин Киртоакэ обвинил прокуроров в препятствовании продолжению рода (ВИДЕО)

Дорин Киртоакэ обвинил прокуроров в препятствовании продолжению рода (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1658


Omega Live Omega Today Omega Stream
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 2202
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 2197
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией

LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией

Просмотров: 1589
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона

Просмотров: 4419
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

Просмотров: 14503
Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Просмотров: 13644
Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе

Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе

Просмотров: 9531
Саакашвили - солдатам: Генералы служат барыгам (ВИДЕО)

Саакашвили - солдатам: Генералы служат барыгам (ВИДЕО)

Просмотров: 9302
Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора»

Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора»

Просмотров: 9055
Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО)

Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО)

Просмотров: 9054
Мёртвый город (ВИДЕО)

Мёртвый город (ВИДЕО)

Просмотров: 8889
Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях Плахотнюка (ВИДЕО)

Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 8262
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 5250
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 9514
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 10758
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8922
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8802
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!»

12:42  Вице-спикер парламента подал фальшивую декларацию об интересах (DOC)
08.09.2017  Власти выгораживают директора тюрьмы, в которой скончался Брагуца (DOC)
ЛЮДИ
Оппозиция призвала к участию в протесте против режима Плахотнюка-Додона (ВИДЕО)

Оппозиция призвала к участию в протесте против режима Плахотнюка-Додона (ВИДЕО)

27.08.2017  Пенсионеры вышли на протест против развязанного властями геноцида (ФОТО)
23.08.2017  Пенсионеры проведут протест в День независимости
17.08.2017  София Ротару выступит в Бельцах на концерте в честь Дня независимости (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Власти выгораживают директора тюрьмы, в которой скончался Брагуца (DOC)

Власти выгораживают директора тюрьмы, в которой скончался Брагуца (DOC)

08.09.2017  Новые подробности о краже миллиарда долларов из банковской сферы (ВИДЕО)
07.09.2017  Новые свидетельства по делу о смерти в СИЗО: Брагуца был жестоко избит полицейскими (ВИДЕО)
06.09.2017  Министр юстиции не видит своей вины в убийстве арестованного (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2017 (39)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)
Июнь 2017 (93)
Май 2017 (87)
Апрель 2017 (68)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank