Плахотнюк скомандовал прокурорам «Мотор! Камера!» ...

К выпуску «в прокат» на контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком медиа-ресурсах готовится очередной клеветнический фильм на мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого с целью возбуждения нового заказного уголовного дела и расправы над оппозиционным политиком.

Выход фильма под названием «Asasin în lege. *Erată» («Убийца в законе. *Опечатки») анонсирован анонимным ресурсом Zeppelin Investigations на 11 сентября. В появившемся в социальных сетях трейлере фильма, где на экране беглый «черный банкир» Горбунцов произносит: «Персонально заказал меня господин Усатый, конечно». Название указывает, что фильм позиционируется как продолжение предыдущей видеоподелки, снятой в ноябре 2014 году под названием «Asasin în lege», где в адрес Ренато Усатого, в то время самого вероятного победителя на парламентских выборах, были выдвинуты лживые обвинения в совершении заказных убийств и реализации преступных финансовых схем.

Обращает на себя внимание, что фильм появляется в точном соответствии со сделанным в начале июня Усатым в нашумевшем документальном фильме «Молдова. Территория беззакония». Тогда, Ренато Усатый предоставил сотни документальных фактов о сращивании правящей в Молдове Демпартии, а также прокуроров, руководства МВД, СИБ, Центра по борьбе с коррупцией, Национального бюро Интерпола с преступной группировкой «черного банкира» Германа Горбунцова.

Представленные тогда документы, копии переписки подтвердили ранее выдвигаемые обвинения об осуществлении заказного правосудия в Молдове и полной подчиненности прокуроров и судей правящей верхушке и преступному сообществу.

Общественности также были представлены факты подкупа высшего руководства прокуратуры, СИБа, а также руководства Национального бюро Интерпола, которое передавало конфиденциальные документы Интерпола преступникам.

Тогда же, Усатый опубликовал и переписку группы «черного банкира» Германа Горбунцова, в которой четко говорилось о поставленной Плахотнюком задаче по производству фильма с дальнейшим его показом на основных медиа-ресурсах Плахотнюка.

Из переписки следует, что прокуроры ждут появление фильма в сентябре для того, чтобы возбудить еще несколько дел против Усатого, которому, по замыслу организаторов, после этого фильма «будет не до политики».

Описанный группировкой Горбунцова план выглядит следующим образом: «Фильм-новые дела-заочный арест-Интерпол-Уса никогда в Молдове не появится и его партию под шумок проредят и вообще прикроют». Герман Горбунцов, признавший тогда, что его активы украл Плахотнюк, согласился пойти на эту сделку с Плахотнюком. «Мне нужны обещанные активы и возможности входа в Молдову», - обозначил свой интерес Горбунцов обмен на помощь в создании фильма-клеветы на Усатого.

Из этой же переписки стало известно, что формальным автором фильма будет придворный блогер клана Плахотнюка Вячеслав Балакчи. Продюсирование было возложено на директора медиа-холдинга Плахотнюка - Петра Желиховского. В свою очередь, прокуроров обязали «поддержать фактурой», приписав Усатому все сомнительные сделки, как например, вокруг торгового центра «Элат», рейдерской атаки на «Universalbank», либо связи с криминальным миром.

Власти пообещали «черному банкиру» Герману Горбунцову за содействие в организации фильма-клеветы на Усатого решение «вопроса рыбы» (на слэнге - вхождение в схемы по обналичиванию денег).