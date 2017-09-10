Журналисты, снимавшие «прорыв Саакашвили», будут привлечены к суду в Украине ...

Об этом заявил на проведенном в понедельник брифинге председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

По предварительным оценкам пограничников, к ответственности будут привлечены в общей сложности около 60 человек, перешедших с Саакашвили через путнкт пропуска «Шегини».

По словам главы Службы, предполагается применение ст.204 (1) Административного кодекса, предусматривающую санкцию в виде штрафа от 1700 до 3500 гривен или 15 суток административного ареста.

Кроме того, Цигикал отметил, что сейчас в пункте пропуска работают следователи Национальной полиции, военной прокуратуры, которые осуществляют допросы граждан, непосредственно бывших на пункте пропуска "Шегини" и незаконно пересекших границу, которые теперь возвращаются в пункт пропуска.

«Шести лицам уже оформлены протоколы об административном нарушении и направлены в суд. Также, еще 9 человек оформляются. Это в том числе и журналисты», - подчеркнул глава сказал глава Государственной пограничной службы Украины.

Чиновник также отметил, что рассматривается и нарушение статьи 332 Уголовного кодекса – организация незаконного пересечения границы, а также еще более тяжкое преступление, предусмотренное статьей 141 - препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

В воскресенье, после многочисленных препятствий со стороны украинских властей, экс-глава одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили был перенесен под руки его сторонниками, прорвавшими кордоны пограничников, выставленные на пункте пропуска «Шегини». Чтобы препятствовать пропуску Саакашвили, которого в июле лишил гражданства президент Украины Порошенко, пограничные власти сначала задержали поезд, на котором намеревался приехать Саакашвили из Польши, а затем объявили о том, что пункт пропуска заминирован. Михаил Саакашвили обвинил, что за организацией незаконных действий властей стоят президент Порошенко и глава МВД Аваков.