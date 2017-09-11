Политзаключенный Григорий Петренко покинул Молдову и запросил политическое убежище в Германии ...

Осужденный властями за политические убеждения лидер партии лидер партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко покинул Молдову и сейчас находится в Германии.

Как сообщило издание Newsmaker, в Германии Петренко запросил политического убежища.

Петренко сообщил изданию, что находится в Германии с конца августа.

«Я в Германии с конца августа. Как конкретно я выехал, не хочу раскрывать, но в Германию я въехал на законных основаниях», — сказал Петренко изданию.

По словам Григория Петренко, он уже подал документы на получение политического убежища в Федеральное агентство по делам миграции и беженцев (BAMF). Процедура рассмотрения документов и принятия решения по поводу предоставления убежища может занять до полугода.

«Мне здесь помогают [получить политическое убежище] товарищи из Левой партии Германии (Die Linke), а также из Amnesty International», — пояснил NM Петренко.

28 июня суд столичный суд сектора Рышкань приговорил Григория Петренко к 4 с половиной годам лишения свободы условно и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев) за организацию массовых беспорядков (ст. 285 УК). Приговором суда Петренко было запрещено покидать территорию Молдовы.

Петренко и шестеро его соратников были задержаны 6 сентября 2015 года во время акции протеста у Генпрокуратуры. Члены «группы Петренко» после полугода нахождения в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом были освобождены под судебный контроль, но с запретом участвовать в акциях протеста и с некоторыми другими ограничениями.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США признавали членов «группы Петренко» политическими заключенными.