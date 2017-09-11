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Плахотнюк назначает министром обороны бывшего адъютанта Филата

Опубликовано : 12 сентябрь 2017 г. 14:34 | Просмотров: 1440 | Категория: Власть

Бывший помощник осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата был выдвинут во вторник на должность министра обороны лидером правящей Демпартии и олигархом Владимиром Плахотнюком.

Будущим министром обороны, по мнению Плахотнюка, должен стать Еуджен Стурза, бывшйи помощник экс-премьера Филата, а ныне вице-председатель возглавляемой Юрием Лянкэ Европейской народной партии Молдовы.

По словам Плахотнюка, Стурза был отобран из семи предоставленных ему кандидатов. Олигарх не сообщил о познаниях кандидата в области обороны и безопасности.

Занимающий должность президента Игорь Додон уже заявил, что не одобрит кандидатуру Стурзы на должность министра обороны.

Представленный Демпартией кандидат на должность министра обороны является выпускником факультета Финансы Академии экономических знаний и был помощником, сначала, премьер-министра Филата, а затем его преемника – Юрия Лянкэ.



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