Полиция Украины начала задержания и наказание журналистов после «прорыва Саакашвили» ...

Во вторник полиция Львовской области задержала 5 человек по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, когда в Украину вошел экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

О задержании активных сторонников Саакашвили и допросах более 100 свидетелей сообщил сайт МВД Украины.

Согласно информации МВД Украины, задержанным инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности – групповое нарушения общественного порядка.

Полиция также объявила об установлении личности 6 возможных организаторов «прорыва границы», а также 32 активных участника событий.

Кроме того, нескольким народным депутатам направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий.

Известно, что события на пункте пропуска "Шегини" квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса: Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины; Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа; Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и Групповое нарушение общественного порядка.

В свою очередь, Госпогранслужба составила 15 административных протоколов по обвинению в незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Среди привлеченных к ответственности - 4 представителя СМИ и еще 10 иностранных граждан.