Григорий Петренко объяснил причины своего решения покинуть Молдову ...

Политзаключенный, бывший депутат, лидер партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко запросил политическое убежище в Германии и объявил о том, что не прекращает свою борьбу с правящим в Молдове режимом Плахотнюка.

Об этом Петренко написал в статье для издания Newsmaker, объяснив причины своего решения.

Ниже, приводится полный текст статьи:

Я уезжаю из страны, которую очень люблю, и из которой никогда не собирался уезжать. Кто знает меня, наверняка, удивится этому решению. Как всегда будет и много критиков и язвительных «доброжелателей». Но мне абсолютно не хочется ни оправдываться, ни доказывать что-либо.

Я не привык молча и безучастно сидеть и смотреть на происходящие в стране безобразия, на скатывание к диктатуре, на продолжающееся обнищание и деградацию. Именно поэтому все последние годы был в непримиримой и жесткой, даже радикальной оппозиции к действующему режиму, к Плахотнюку и его властной конструкции, которая уже давно ничем не отличается от организованной преступной группировки.

Мы боролись всеми законными методами и не боялись последствий. Мы протестовали, разоблачали преступления этого режима, пытались достучаться до граждан и разбудить в них гражданское самосознание. Мы прорывали информационные блокады, называли вещи своими именами, как в стране, так и на международных площадках. Мы не боялись зачастую быть дерзкими с этим преступным режимом и действовали.

Именно поэтому нас пытались подкупать, запугивать, преследовали наших родственников и близких людей.

Именно поэтому нас исключили из Партии коммунистов, а потом за несколько дней до выборов сняли с избирательной гонки и не допустили в парламент.

Именно поэтому все наши попытки искать справедливость в судах всегда разбивались о марионеточное плахосудие.

Именно поэтому наши акции протеста запрещали через суд, разгоняли, а участников устрашали цуциками.

Именно поэтому нас арестовывали, держали в тюрьме, под домашним арестом, цепляли на нас унизительные электронные браслеты, пытались сломать, преследовали адвокатов.

Именно поэтому судебным решением нам запретили участвовать в акциях протеста, выезжать из страны, осудили на не малые условные сроки, которые в любой момент могут стать реальными.

Глубоко убежден, что в сегодняшних условиях демократические методы политической борьбы в Молдове практически не возможны, они попросту исчерпаны. Мы испробовали все! Имитировать же политическую борьбу, играя по правилам режима и наперсточников от власти, я не хочу.

Сидеть и ничего не предпринимать — не могу! Здесь, за пределами Молдовы, уверен, у меня есть больше возможностей внести свой вклад в свержение преступного антинародного режима Плахотнюка, чем находясь дома в заложниках со связанными руками.

Сегодня ОПГ Плахотнюка я бы сравнил с червем, который уже проел изнутри все яблоко. И это прогнившее яблоко все равно рано или поздно упадет.

Именно поэтому этот червь так боится любого дуновения ветра. Ему нужна стабильность и штиль, чтоб этот властный плод висел, скукожившись, как можно дольше. А на самом деле дереву нужна мощная встряска и серьезная химобработка/люстрация для иммунитета от всяких там паразитов.

Очень надеюсь, что всем настоящим оппозиционным силам Молдовы, где бы они ни находились, удастся осуществить это как можно скорее.

И еще, я не собираюсь ни с кем прощаться, так как никуда не исчезаю и не прекращаю борьбу!

Спасибо всем заранее за поддержку.