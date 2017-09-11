Плахотнюк подтвердил тоталитарный характер своей партии (ВИДЕО) ...

Лидер партии, набравшей всего 19 мандатов из 101, публично объявил о том, что на партийной «планёрке» принимаются решения о деятельности всего парламента.

Об этом олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник по окончанию «заседания по планированию», которое его партия проводит по вторникам.

«Далее, хочу сообщить вам о принятом на сегодняшнем заседании решении по поводу деятельности парламента», - заявил во вторник Плахотнюк, выступая перед журналистами. Сразу после этого, олигарх начал перечислять перечень действий, которые примет парламент. Кроме того, Плахотнюк заверил всех в том, что все обещанное им буде принято на специально созванной внеочередной сессии парламента.

Лидер Демпартии не уточнил, на каком законном основании он делает такие заявления от имени всего парламента.

Согласно официальным результатам прошедших в ноябре 2014 года, возглавляемая Плахотнюком Демпартия набрала всего 15,8% голосов (19 депутатов). Позднее, партия объявила, что ее фракция стала самой многочисленной (39 депутатов), что явно не отражает репрезентативный характер парламента на период его избрания. Более того, известно, что увеличение состава фракции ДПМ имело место посредством подкупа и шантажа.

Ранее, Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка уже обвинялась в тоталитаризме. В частности, экс-депутат Александр Петков заявлял, что Демпартия обладает всеми признаками тоталитарной партией, а ее деятельность должна быть запрещена.

«Плахотнюковская Демпартия является тоталитарной партией. Эта группировка установила тотальный контроль над высшим представительным органом страны – парламентом. Она подчинила себе медийное пространство, захватила и подчинила себе юстицию. Эта преступная группировка готова направить полицию на подавление народного гнева. По всем признакам, Демпартия – тоталитарная партия, которая должна быть запрещена законом», - заявил Петков.

Известно, что Демпартия финансируется за счет финансовых поступлений сотрудников бюджетообразующих госпредприятий, которые обязаны вступать в партию под угрозой увольнения. Партия также получает субсидии из госбюджета, несмотря на выявленные грубейшие нарушения финансовой отчетности и финансирования своей деятельности. Кроме того, одной из основных доходных статей партийного бюджета являются поступления от молдавского филиала российского газового гиганта АО «Молдовагаз». Доходы высшего руководства ДПМ также пополняются за счет ретрансляции в Молдове самого рейтингового телеканала «Первый канал».