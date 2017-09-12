Мэр города Яргара задержаан по ложному доносу местного священника ...

Местный избранник от «Нашей партии», примар города Яргара Еуджен Мутаф, был задержан в среду вместе с координатором территориальной организации по Леовскому району Сергеем Томша по обвинению в «в нападении на священника».

Об этом сообщила в социальных сетях вице-председатель «Нашей партии» Елена Грицко.

Грицко расценила это обвинение, как «часть широкомасштабной политической провокации, направленной против «Нашей партии», в которой режим Плахотнюка и подконтрольные ему силовые структуры используют местного священника Валерия Пиструя».

«Он написал заявление в полицию, основанное исключительно на вымысле о том, что якобы примар Яргары замешан в организации нападения», - заявила Грицко.

В этой связи Грицко подчеркнула, что «примар города Яргара Еужден Мутаф и координатор района Ярагара Сергей Томша задержаны полицией. Они сейчас находятся в комиссариате города Леова. Грицко обратилась к жителям Яргары с призывом не верить лжи и не поддаваться на провокации криминального правящего режима, который стоит за этим делом.

«Вы знаете, что примар города работает с утра до ночи, вы знаете, какой вклад он внес в строительство церкви. То, что происходит с примаром города, задержание Мутафа и Томши — незаконно. Это сговор между полицией и прокуратурой с участием Валерия Пиструя, скоординированный режимом Плахотнюка. Она призвала всех жителей Яргары прийти на сельский сход, который состоится в городе Яргара в воскресенье, в 10 часов утра, чтобы узнать правду о том, что творит преступный правящий режим.

Ранее провластные СМИ растиражировали новость о якобы «несуществующей помощь церкви» в городе Яргара со стороны Ренато Усатого. В то же время, власти никак не отреагировали на подкрепленные документами факты мошенничества со стороны местного священника, вымогавшего деньги на строительство храма без предоставления подтверждающих финансовых документов о цели затрат.

На прошедших в июне 2015 года местных выборах Еуджен Мутаф победил, набрав 63,47% голосов избирателей.