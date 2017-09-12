Додон предложил своего родственника на должность министра обороны ...

После того, как накануне олигарх и лидер Демпартии обозначил кандидатуры бывшего ординарца осужденного за коррупцию экс-премьера Филата, в среду Игорь Додон заявил, что выдвигает на эту же должность Виктора Гайчука, который является его родственником.