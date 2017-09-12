Додон предложил своего родственника на должность министра обороны
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После того, как накануне олигарх и лидер Демпартии обозначил кандидатуры бывшего ординарца осужденного за коррупцию экс-премьера Филата, в среду Игорь Додон заявил, что выдвигает на эту же должность Виктора Гайчука, который является его родственником.
«Информирую о моем решении рекомендовать правительству кандидатуру г-на Гайчука Виктора, подлинного профессионала, на должность министра обороны», - написал в соцсетях занимающий должность президента Додон, презентуя кандидатуру Гайчука. Известно, что Додон является нанашом сына Гайчука.
Две недели назад, в честь Дня независимости, Додон пожаловал Гайчуку высшую награду Молдовы - Орден Республики.
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