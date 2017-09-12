В Киеве прошла Вторая конференция СМИ стран Восточного партнерства (ФОТО) ...

Конференция объединила 350 журналистов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, а также стран-членов ЕС, став уникальной платформой для обеспечения здоровой среды в СМИ стран Партнерства.

В своем видеообращении Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан подчеркнул, что «свобода выражения является одной из основ, на которых построен наш Союз». «Мы считаем, что сильная независимая пресса имеет фундаментальное значение для успешных обществ во всем мире. Сегодняшняя конференция ясно показывает важность более тесного взаимодействия ЕС со странами-партнерами по вопросам плюрализма и независимости СМИ», - заявил Хан, обратившись к участникам Конференции.

В ходе Конференции были обсуждены различные аспекты деятельности, среди которых противодействие пропаганде и манипуляции в медийной среде. Участники конференции обратили внимание европейских структур на проблему монополизациии рекламного рынка. Как отметили журналисты, этот феномен особенно проявляется в Молдове и имеет подобные тенденции в Азербайджане, Грузии и Украине.

Среди рассмотренных презентаций были и примеры внедрения в Молдове медийных проектов при поддержке Европейского Фонда за демократию: TV8, Ziarul de Gardă и Gagauzmedia.

Вторая медиа-конференция Восточного партнерства проводится в рамках подготовки к 5-му саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе в ноябре 2017 года. Результаты обсуждения и практические выводы Конференции послужат основой для дальнейших обсуждений на предстоящем саммите.