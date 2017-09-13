Местные избранники оппозиционной «Нашей партии» обвинили власти в организованном терроре (ВИДЕО) ...

Десятки примаров и советников разных уровней от возглавляемой мэром Бельц Ренато Усатым «Нашей партии» обвинили правящий режим в политических репрессиях и давлении на представителей оппозиции в местных органах власти.

Представители «Нашей партии» со всей страны организовали в четверг импровизированную пресс-конференцию у стен МВД, где сообщили, что эмиссары Демпартии пытаются шантажом и подкупом склонить примаров и советников «Нашей партии» к предательству, к переходу в ДПМ или объявлению себя независимыми. По свидетельствам местных избранников, эта деятельность ДПМ носит централизованный и спланированный характер.

«У «Нашей Партии» в настоящий момент около 50 примаров и более 900 советников. И они все могли бы вам рассказать такие же истории. Этот каток репрессии двигается по всей Молдове, чтобы уничтожить «Нашу партию», уничтожить ее лидера, Ренато Усатого, - заявил вице-председатель политформирования Дмитрий Чубашенко. — Сегодня все эти действия позволяют говорить, что режим Плахотнюка носит уже не просто мафиозный, воровской, гангстерский характер. Это в полном смысле слова, террористический режим, потому что он перешел к террору против политической оппозиции. Режим Плахотнюка это молдавский ИГИЛ», - заявил Чубашенко.

По мнению Чубашенко, внешние партнеры Молдовы «закрывают глаза на беззаконие и беспредел, которые творит этот режим». Он напомнил, что еще в феврале 2017 года «Наша партия» организовала конференцию с участием дипломатических миссий, где были опубликованы множество доказательств и фактов политических репрессий со стороны режима Плахотнюка против оппозиционных местных властей. Также Чубашенко напомнил о визите делегации «Нашей партии» в Страсбург, где представители оппозиционного политформирования довели до сведения европейских структур тревожную ситуацию с преследованиями оппозиции в Молдове.

«Против около 50 примаров, советников, рядовых активистов партии по указанию режима возбуждено более 100 уголовных дел, - отметил Чубашенко. - Не хотелось бы верить, что внешние партнеры, которые поддерживают эту власть, поддерживают и все эти репрессии».

«Этот режим перешел все границы, прибегает к любым методам», - отметил Чубашенко, упомянув о выходе очередного клеветнического фильма против Ренато Усатого, изготовленного по заказу режима Плахотнюка. «Там они не побрезговали использовать показания некого преступника Иона Друцэ по кличке «Ваня-писатель», при том, что как много раз было сказано, он является правой рукой Плахотнюка по связям с криминальным миром и возглавлял группировку киллеров Плахотнюка, которая совершала тяжкие преступления», - подчеркнул Чубашенко.

«Особый удар режима приходится по Бельцам, им этот город как кость в горле. Они делают все, чтобы лишить большинства и не дать мэру Ренато Усатому вернуться в город», - заявил Чубашенко.

Местные избранники объявили, что несмотря на репрессии и попытки запугать и коррумпировать членов партии, они продолжат борьбу с режимом. Также, в распространенном Обращении они призвали всех примаров и советников, вне зависимости от их политической окраски, объединить усилия в борьбе с беззакониями, чинимыми правящим режимом.

Накануне, представляющий «Нашу партию» примар города Яргара, Леовского района, был задержан на основании ложного доноса местного священника.