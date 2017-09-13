Саакашвили пообещал Порошенко увидеться в Киеве (ФОТО) ...

Бывший глава одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил о том, что украинские спецслужбы ведут за ним слежку, представив целый набор шпионской аппаратуры для ведения аудио и видеонаблюдения.

Об этом Саакашвили заявил в социальных сетях, отметив, что найденная у него в отеле в Черновцах аппаратура принадлежит офицерам СБУ, а распоряжение о слежке принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Публично обратившись к Порошенко, Саакашвили задался вопросом, если президенту «нечего делать на досуге».

«Вам не стыдно?! Я президент страны был. Знайете, когда я был президентом, я запрещал своим спецслужбам записывать личную жизнь даже шпионов», – заявил Саакашвили.

«Закусите удила и просто поговорите с украинским народом. Этими компроматами вы не сможете меня остановить. Эти устройства используйте против врагов. Или намотайте себе на руку, или своим подручным на шею – и сдерживайте их пыл в Ваших грязных трюках», - заявил Саакашвили, обращаясь к Порошенко.

«Увидимся в Киеве!», - подчеркнул Саакашвили, заканчивая свое обращение к президенту Украины.

Ранее уже сообщалось, что 10 сентября Михаил Саакашвили в сопровождении своих сторонников прорвал польско-украинскую границу, после того, как Порошенко лишил его гражданства Украины и препятствовал въезду в Украину.

В результате, полиция начала преследование по трем статьям Уголовного кодекса: по факту незаконной переправки лиц через границу, за сопротивление работнику правоохранительных органов, и за хулиганство.

12 сентября Саакашвили был вручен протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.

Также, протоколы об административных нарушениях за незаконное пересечение границы был составлены на 69 человек. Двое сторонников Саакашвили уже арестованы.

Сам Михаил Саакашвили объявил, что начинает свою поездку по всем регионам Украины. Первая его остановка после Львова была в Черновцах.