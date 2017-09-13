Адвокат Анна Урсаки пообещала Плахотнюку «неприятные сюрпризы» ...

По итогам проходящей в Варшаве ежегодной конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека олигархический режим в Молдове ждет в ближайшее время неожиданное известие.

Об этом заявила адвокат Анна Урсаки, участвующая в работе Варшавской конференции ОБСЕ вместе с влиятельными правозащитниками со всего мира.

Анна Урсаки сказала, что в ходе конференции ОБСЕ провела дискуссию с начальством нынешнего председателя Комиссии по контролю материалов Интерпола Виталия Пырлога относительно неуместности нахождения контролируемого олигархом Плахотнюком чиновника в этой должности.

Другой темой, затронутой адвокатом Урсаки во время заседания Бюро, была свобода прессы в нашей стране.

Также Анна Урсаки объявила, что на одном из предстоящих заседаний Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека олигарху Владимира Плахотнюка приготовлен не очень приятный сюрприз, не став раскрывать деталей.