Марк Ткачук предложил конституционно ограничить размер коммунальных счетов ...

В ответ на недавние инициативы о пересмотре Конституции, экс-депутат, бывший советник президента Воронина, историк Марк Ткачук предложил поправку в Конституции, ограничивающую счета за коммунальные услуги населению на уровне не более 5% от дохода граждан.

По его словам, вместо евроинтеграции и румынского языка в Конституцию следовало бы внести иную норму.

«Раз тут все начали пересматривать Конституцию, то у меня тоже есть предложение. Сразу скажу: оно совсем не популистское. Оно ни про язык, ни про евроинтеграцию. Оно про жизнь», написал в социальных сетях экс-депутат.

По мнению Марка Ткачука, сумма всех коммунальных счетов не должна превышать 5% от дохода. Он предлагает дополнить основной закон следующей нормой: «Граждане Республики Молдова осуществляют оплату совокупных коммунальных платежей в объеме, не превышающем 5 процентов от дохода».

«Понимаю, что некоторым это не понравится. Ну а как иначе? Как жить? Как выжить?» — задается вопросом экс-советник президента по внутренней политике.

Во вторник, 12 сентября, ДПМ объявила о намерении закрепить евроинтеграцию в высшем законе страны. Озвучил инициативу, глава Демпартии, Владимир Плахотнюк. Днем позже, фракция ЛДПМ в парламенте представила проект закона об изменении статьи 13 Конституции. Либерал-демократы предлагают заменить в Конституции название государственного языка, с молдавского на румынский.