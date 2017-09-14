Советник Додона описал сценарий кровавого подавления митинга в поддержку Додона ...

По мнению советника Игоря Додона, главы созданной им Комиссии по общественному контролю Федора Гелича, политическая обстановка в Молдове накалилась, «а противостояние президента и проевропейской власти может достигнуть кульминации» путем кровавого подавления намеченных Додоном на 24 сентября массовых акций своих сторонников.

Об этом Гелич завил на контролируемом Додоном телеканале ”Accent-TV”, сославшись на достоверную информацию из правоохранительных структур.

По мнению Гелича, занимающий должность президента Игорь Додон в последнее время «окружен, мягко говоря, сплошными недоброжелателями», а его позиция «сильно раздражает прозападное большинство, которое всеми силами пытается ублажить западных кураторов в обмен на многочисленные гранты и кредиты».

В связи с этим, председатель Комиссии по общественному контролю представил сегодня обществу сценарий очередного государственного переворота, который прозападные политики при первой удачной возможности попытаются реализовать, тем более, что ранее Игорь Додон заявлял о начале массовых протестов против действующей власти, начиная с 24 сентября этого года.

«Сценарий планируется следующий. Президент выводит людей на митинг, где 40-50 человек, заранее подготовленных, должны будут увести толпу, спровоцировав к захвату парламента и правительства.

Все будут на эмоциях, и мы не исключаем, что определенная часть участников этого собрания, может быть спровоцирована этой группой лиц, как это было 7 апреля. Если же в 2009 году президент Воронин дал команду полиции оставить парламент без охраны, и полиция оставила парламент на растерзание, то на этот раз мы знаем, что президент не имеет никакого юридического права и возможности давать указания полиции. Полиция будет сегодня выполнять указания только правительства», - описал Гелич сценарий кровавого подавления акций в поддержку Додона, подчеркнув, что «это будет организовано извне, а зарубежные эмиссары будут управлять этим хаосом».

Сам Додон пока никак не прокомментировал озвученный своим советником сценарий расправы с желающими выйти 24 сентября в поддержку Додона.