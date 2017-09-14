Платформа DA обвинила власти в организации бандитской расправы над своими активистами ...

Семья родственника активиста внепарламентской оппозиционной партии Платформа DA в Оргеевском районе подверглась бандитскому нападению, а его жена была избита.

Как сообщил один из лидеров партии Кирилл Моцпан, нападение было совершено в селе Рышкова Оргеевского района на дом брата активиста Андрея Магалу, дом был разгромлен и ограблен.

«Жене, которую связали, избили и до смерти напугали, сказали передать привет Андрею Магалу – активисту Платформы «Достоинство и правда». Так, после грязной кампании по дискредитации, проводимой зловонным холдингом, плахотнюковские инструменты перешли к криминальным действиям. Полиция, проснись!», - сообщил Моцпан.

На проведенной в пятницу пресс-конференции, руководство партии заявило, что этот бандитский акт, как и ряд других разбойных нападений на своих сторонников, совершен правящим режимом Плахотнюка-Додона с целью запугать протестное движение. В этой связи, лидеры партии призвали население противостоять преступным действиям режима и принять активное участие в запланированной на воскресенье 17 сентября акции протеста перед зданием Парламента.

Полиция подтвердила факт совершения преступления. Согласно информации полиции, прошлой ночью трое мужчин совершили разбойное нападение. Жену бизнесмена-активиста партии связали, избили и угрожали смертью, а из дома воры украли большую сумму денег.