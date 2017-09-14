В центре Кишинева пройдет протест против режима Плахотнюка-Додона (ВИДЕО) ...

Представители оппозиционных партий и организаций гражданского общества призвал граждан прийти 17 сентября на протест с требованием об отмене смешанной избирательной системы, введенной по инициативе олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона.

Акция протеста пройдет в сквере у здания Парламента и начнется в 12 часов.

Ранее уже сообщалось, что организаторы протеста планируют привлечь внимание международных структур в связи с катастрофической ситуацией в области демократии и прав человека в Молдове.

Протестующие намерены проследовать маршем протеста от места сбора в сквере парламента до Общественного телевидения Moldova-1, где будет проведен пикет подчиненного властям телеканала. Принятая по итогам протеста резолюция будет передана представительству Евросоюза в Молдове.