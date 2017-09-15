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Ткачук: За свое свинство Додону придется отвечать даже перед голосовавшим за него меньшинством

Опубликовано : 16 сентябрь 2017 г. 10:33 | Просмотров: 4402 | Категория: Власть

Публичные заявления занимающего должность президента Игоря Додона о том, что он представляет лишь христиан и сторонников государственности, вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

Доктор истории, бывший советник президента и депутат Марк Ткачук назвал подобное поведение Додона «свинским» по отношению к своему меньшинству и аргументировал свою точку зрения следующим образом:

«Первое. За этого парня проголосовало чуть более 51 процента из 53 процентов избирателей, вышедших на выборы. Это чуть больше четверти взрослого населения страны. И это точно не большинство.

Второе. Это меньшинство состояло из самых разных людей: верующих и неверующих, православных, григорианцев, католиков, баптистов, свидетелей Иеговы, иудаистов, агностиков (это я знаю точно). Если допустить мысль о том, что за него голосовали представители парламентской фракции ПСРМ, то среди избирателей Додона есть, как минимум, один представитель ЛГБТ-сообщества и несколько граждан Румынии.

Третье. Главное. То меньшинство, которое голосовало за Додона и то меньшинство, которое голосовало за Санду, голосовали не за то, чтобы укрепиться в своей вере, неверии, молдовенизме, румынизме, праве ходить в стрингах или исключительно в кушмах по центральным улицам, а за то, чтобы просто появился хоть какой-то шанс, пусть иллюзорный, на выживание и развитие. Они не желали слушать и слышать тогда о том, что это - не шанс, а шквальный обман и кидалово двух разнополых мошенников. Что ничего не будет, кроме еще большего разочарования.

То, что люди не желали этого слышать, объяснимо. Слишком уж в одинаково отчаянном положении все они находились», - отметил Ткачук.

Теперь, по мнению Ткачука, наступила развязка. «Как говорили в старом цирке: "зрители из публики могут убедиться"! Сияющий медный лоб. Самодовольство. Провинциальное чванство. Никаких мук совести! Никакого прозрения! Ни малейшей надежды на ответственность перед тем меньшинством, которое вручило тебе свою самую последнюю надежду. Вместо этого - попытка отыскать в своем меньшинстве правильное большинство», - подчеркнул он.

«Свинство! Но за это свинство Додону придется отвечать. Перед своим меньшинством. А оно, ой какое не маленькое. Больше 800 000 обманутых и оскорбленных», - заключил Марк Ткачук, комментируя дискриминационные заявления занимающего должность президента Игоря Додона.

Как уже сообщалось, Додон заявил в эфире телеканала ProTV, что он не является президентом молдован, которые не исповедуют христианство, не поддерживают молдавскую государственность, а также представителей сексуальных меньшинств.



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