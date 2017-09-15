В Одессе полиция применила газ против горожан, возмущенных трагедией в детском лагере (ФОТО) ...

Против одесситов, возмущенных халатностью городских властей, приведшей к гибели детей при пожаре в детском лагере, был применен слезоточивый газ.

Как сообщает одесское издание Думская, вечером в субботу у Одесского горсовета проходил митинг после гибели детей во время пожара в детском лагере "Виктория". После того, как в ходе акции протеста неизвестные пытались штурмовать здание одесской мэрии, вспыхнула драка с правоохранителями. По данным Думской, в акции принимают участие родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере Виктория, активисты и патриоты.

На акцию протеста против халатности городских властей вышли одесситы, семьи которых прямо не задела трагедия в муниципальном детском лагере "Виктория", вместе с родителями детей, которые были в этом лагере.

Несмотря на действия полиции, протестующие не расходятся и разбили палатки перед зданием Одесской мэрии, требуя встречи с мэром и руководителями городских служб, ответственных за гибель детей.

В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли три девочки 8-ми, 9-ти и 12-ти лет. Погибшие девочки были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля «Адель».

В Одесской области объявлен траур.