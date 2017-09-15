Протест из центра Кишинева переместился к Общественному телевидению
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Несколько тысяч человек вышли в воскресенье к зданию Парламента на протест против режима Плахотнюка-Додона, а затем переместились к зданию Общественной телерадиокомпании Moldova-1, обвиненной в цензуре и прислужничестве режиму.
Протестующие потребовали от руководства телекомпании прямой трансляции происходящего.
К протестующим вышла директор телеканала Екатерина Стратан, заявившая лидерам партии PAS и Платформа DA, что их претензии безосновательны. В ответ, протестующие потребовал отставки Стратан и прямого эфира с лидерами протеста.
В свою очередь, полиция увеличила количество сотрудников спецподразделений, часть из которых одета в гражданское и выполняет роль провокаторов.
В ходе протеста у Телевидения, неизвестные из полицейских в штатском применили слезоточивый газ, а лидер Платформы DA Андрей Нэстасе сообщил, что пострадали две женщины.
Протестующие скандируют "Хунта!".
Общественный телеканал игнорирует требование протестующих. В эфире Moldova-1 идет передача об одном из лесных хозяйств Юга Молдовы.
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