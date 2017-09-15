Молдавский министр юстиции «блеснул интеллектом» (ВИДЕО)
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Министр юстиции Владимир Чеботарь убежден, что турецкий язык принадлежит «семейству арабских языков».
Чеботарь сделал это сенсационное открытие в эфире телеканала TVC21, объсняя, почему его дочь принялась за изучение турецкого зыка.
«Арабские страны развивались достаточно бурно в последнее время. Это достаточно богатый культурный регион, который, как количество людей распространяется, в том числе культурно очень сильно, в том числе и на Западе. Поэтому, все эти тенденции надо учитывать», - сделал свое умозаключение Чеботарь.
Примечательно, что «открытие» министра в области языкознания никоим образом не удивило ведущую.
Владимир Чеботарь является министром юстиции от правящей в Молдове Демпартии. Он также является заместителем председателя этой партии и входит в ближайшее окружение владельца это партии, олигарха Владимира Плахотнюка.
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