Молдавский министр юстиции «блеснул интеллектом» (ВИДЕО) ...

Чеботарь сделал это сенсационное открытие в эфире телеканала TVC21, объсняя, почему его дочь принялась за изучение турецкого зыка.

«Арабские страны развивались достаточно бурно в последнее время. Это достаточно богатый культурный регион, который, как количество людей распространяется, в том числе культурно очень сильно, в том числе и на Западе. Поэтому, все эти тенденции надо учитывать», - сделал свое умозаключение Чеботарь.

Примечательно, что «открытие» министра в области языкознания никоим образом не удивило ведущую.

Владимир Чеботарь является министром юстиции от правящей в Молдове Демпартии. Он также является заместителем председателя этой партии и входит в ближайшее окружение владельца это партии, олигарха Владимира Плахотнюка.