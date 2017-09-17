Жители Яргоры вступились за своего примара ...

Священнослужитель города Яргора Валериу Пиструй настроил против себя жителей города, приняв участие в грязной политической кампании против примара Евгения Мутаф и выдвинувшей его «Нашей партии».

На прошедшей в воскресенье встрече примара с населением города, жители призвали изгнать священнослужителя, уличенного не только в клевете, но и в мошенничестве и присвоении денег, жертвуемых на строительство храма.

«Я рассказал жителям, что сейчас все делается для того, чтобы устранить меня с должности примара. Мне досадно, что это делается руками, в том числе и церковнослужителя», - заявил Мутаф.

В ходе встречи состоявшейся на территории местного рынка, жители города вступились за примара и выразили негодование действиями священника местной церкви Валериу Пиструя за участие в кампании по очернению Мутафа.

«Он был священником и в Кантемирском районе. Там он также строил церковь с помощью людей. Однако церковь не была построена, пока люди не прогнали его из села. Эта церковь [в Яргоре] перестраивалась неоднократно по его прихоти. Он хочет оставить деньги у себя в кармане. Но деньги люди давали для церкви и никак не для него», - заявил один из жителей города, цитируемый пресс-службой НП.

Другая жительница Яргоры заявила, что Пиструя и вовсе необходимо прогнать из города, «примар у нас молодец, а священника нужно прогнать из села».

«Мы даем им деньги, по сто, по пятьдесят леев, но куда деньги идут, не понятно. Стены у церкви построены, однако крыши еще нет», - заявили посетители рынка.

Между тем, леовская полиция продолжает расследование уголовного дела по обвинению в покушении на убийство, заведенном по ложному доносу священнослужителя на примара Яргоры и активиста «Нашей партии» Сергея Томша.