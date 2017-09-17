В России задержана крупная партия наркотиков из Молдовы ...

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении деятельности международной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандными поставками особо крупных партий наркотиков из Европы в Россию через территорию Молдовы.

«ФСБ России проведена операция по пресечению деятельности международной организованной преступной группы, причастной к контрабандным поставкам особо крупных партий гашиша, марихуаны и метилендиоксиметамфетамина (МДМА) из стран Европы транзитом через Республику Молдова на территорию России и их незаконному сбыту в Московском регионе», - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в ЦОС ФСБ.

Спецслужба отмечает, что с поличным были задержаны гражданин России и гражданин Молдавии, у которых "обнаружено и изъято не менее 31 кг указанных наркотических средств, розничная стоимость изъятой партии могла составлять более 20 млн рублей".

Транспортировка наркотиков осуществлялась "с сокрытием в грузовых автомобилях, перевозящих плодоовощную продукцию", сообщает ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда наркотических средств организованной группой", "Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств", "Приготовление к преступлению, покушение на преступление". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в СМИ неоднократно сообщалось о причастности к контрабанде наркотиками представителей ближайшего окружения олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.