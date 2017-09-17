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Полиция ответила на протесты репрессиями и арестами

Опубликовано : 18 сентябрь 2017 г. 17:03 | Просмотров: 918 | Категория: Власть

Прошедший в воскресенье протест оппозиционных партий против правящего в Молдове режима Плахотнюка-Додона обернулся репрессиями и дезинформацией со стороны полиции.

На второй день после протеста у Общественной телерадиокомпании, руководство полиции объявило о «насилии над полицейскими», «попытке протаранить микроавтобусом кордон полицейских», а также о «подозрении в краже звукоусиливающей аппаратуры».

Вышедший в понедельник к прессе зам.главы полиции Георгий Кавкалюк обвинил протестовавших в целом ряде преступлений, направленных против жизни  безопасности не только полицейских, но и самих участников протеста.

По версии известного своими более ранними эксцентричными заявлениями Кавкалюка, микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой якобы пытался протаранить полицейский кордон, а затем двигался по встречной полосе. Как обычно, в таких ситуациях были найдены и «пострадавшие» среди полицейских. По заверениям полицейского начальства, троим полицейским якобы были нанесены телесные повреждения. Кавкалюк не уточнил, какие именно «телесные повреждения» были нанесены полицейским, одетым в защитное обмундирование протестующими, в основном, пожилого возраста.

Зам.главы полиции публично объявил, что ему ничего не известно о применении слезоточивого газа полицейскими в отношении двух пожилых женщин, хотя этот факт был зафиксирован во врем протеста, а женщинам была вызвана «Скорая помощь».

В понедельник рано утром, спецподразделения полиции уже арестовали владельца микроавтобуса, выдвинув ему обвинения в нанесении увечий полицейским.

Также, полицией ведется уголовное преследование в отношении других участников протеста, которых Георгий Кавкалюк назвал «агрессивными».

В свою очередь, лидеры партии Платформа DA обвинили полицейское начальство в преднамеренной дезинформации общественного мнения, с целью запугать и дискредитировать протестное движение.

Как сообщил журналистам ген.секретарь партии Платформа DA Кирилл Моцпан, в момент подъезда микроавтобуса к воротам Телевидения, перед воротами не было полицейских, а сами ворота были открыты. «Микроавтобус был припаркован справа от ворот, таким образом, чтобы никто не входил на территорию компании, а также с елью предотвратить провокации. Появившаяся позже полиция, отреагировала неадекватно ситуации, спровоцировав присутствующих», - заявил Моцпан.

Более того, Моцпан объявил, что полицейские действовали по приказу руководителя Бригады полиции особого назначения «Фулджер», полковника Василия Ивась.

В свою очередь, водитель микроавтобуса сообщил, что поехал против движения по указанию полицейских, которые и указали ему место, где припарковаться. «Они мне разрешили припарковать машину ниже ворот, но там уже был другие полицейские», - заявил находившийся за рулем транспортного средства Ион Матасевч. Он признал, что не имел необходимых для управления микроавтобусом с прицепом прав, но сел за руль, потому что владельцу микроавтобуса стало плохо, но он находился рядом с водителем.

Примечательно, что одновременно с развязанной полицией кампанией, к ней присоединилась  правящая Демпартия, контролирующая МВД. Как говорится в срочно появившемся в понедельник Заявлении, ДПМ осудила поведение организаторов акции протеста и требует расследовать инцидент и обнародовать имена виновных. По мненю принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии, лидеры Партии действия и солидарности - Майя Санду и "Платформы Достоинство и правда" -  Андрей Нэстасе «не вмешались в ситуацию, а лишь наблюдали, как микроавтобус прорывает полицейский кордон».

Кроме того, в поддержку озвученной полицией версии властей выступил и ряд организаций ветеранов МВД, известных свое лояльностью Демпартии.

Ранее уже сообщалось, что 17 сентября несколько тысяч человек вышли к зданию Парламента на протест против режима Плахотнюка-Додона, а затем переместились к зданию Общественной телерадиокомпании Moldova-1, обвиненной в цензуре и прислужничестве режиму.

Протестующие потребовали от руководства телекомпании прямой трансляции происходящего. Полиция стянула усиленные наряды сотрудников спецподразделений, а руководство Общественной телекомпании отказало в требовании протестующих.

 



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