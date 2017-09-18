Наркотики из Молдовы в Россию перевозились в фурах с овощами (ВИДЕО) ...

Задержанная в России члены молдавской наркомафии перевозила крупные партии гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) из стран Европы транзитом через Молдову в грузовиках с овощами.

Согласно обнародованным Федеральной службой безопасности сведениям, наркотики продавались в Москве и Подмосковье.

В ходе операции были задержаны участники международного картеля гражданин России и гражданин Молдовы. При них было обнаружено и изъято не менее 31 кг наркотических средств.

Молдавские правоохранительные органы пока ничего не сообщали о данном преступлении.

Известно, что Таможенная служба, а также Пограничная полиция Молдовы полностью контролируются принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартией.

Ранее, в СМИ неоднократно сообщалось о причастности к контрабанде наркотиками представителей ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка.