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Партбилет от Плахотнюка освобождает от ответственности водителей-пьяниц

Опубликовано : 13 ноябрь 2017 г. 18:39 | Просмотров: 4368 | Категория: Власть

Депутат принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии Николай Дудогло лично освобождает от ответственности пойманного за вождение в пьяном виде активиста ДПМ в Гагаузии.

Как сообщает издание ”Gagauzinfo”, лидер молодежного крыла Демпартии в Гагаузии Виталий Меликян был задержан полицейскими за езду в пьяном виде на служебном автомобиле. Но после вмешательства депутата-демократа Николая Дудогло сотрудники полиции вернули ему водительское удостоверение.

Виталий Меликян был остановлен сотрудниками батальона «ЮГ» в полвторого ночи 11 ноября на одной из центральных улиц Комрата. Он находился за рулем автомобиля DACIA LOGAN c регистрационными номерами CPT 163, находящегося на балансе паспортного стола мун. Комрат.

При проверке документов полицейские сразу обнаружили, что лидер молодежного крыла Демпартии находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ответ на предложение пройти освидетельствование на предмет употребления алкоголя, Меликян обрушился на полицейских с нецензурной бранью, угрожая им увольнением и преследованием со стороны руководства ДПМ и лично депутатов Николая Дудогло и Корнела Дудника.

После личного вмешательства Николая Дудогло полицейские были вынуждены вернуть Виталию Меликяну его водительское удостоверение. Тем не менее, они составили протокол и зарегистрировали правонарушение в журнале происшествий под номером 4139.

Согласно действующему законодательству, отказ от прохождения теста на содержание алкоголя грозит водителю уголовным наказанием. В полиции также отмечают, что это уже второй случай за последние три месяца, когда Виталий Меликян на служебном транспорте паспортного стола попадает в поле зрения батальона «ЮГ».



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