FLASH // Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Румынии
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В Румынии возбуждено уголовное дело в отношении олигарха и лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка по обвинению в совершении целого ряда особо тяжких преступлений.
Об этом сообщил телеканал JurnalTV, предоставив документ о возбуждении уголовного преследования Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в отношении Владимира Плахотнюка, обладающего гражданством Румынии.
В представленном официальном документе, подписанном прокурором Ралукой Негулеску, уголовное преследование в отношении Плахотнюка было возбуждено 17 апреля 2017 г. по обвинениям в создании организованной преступной группировки, в отмывании денег, в шантаже и в мошенничестве.
В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Плахотнюка отмечается, что оно было возбуждено на основании свидетельских признаний бывшего партнера Плахотнюка - Вячеслава Платона, предоставившего румынским прокурорам детали преступной деятельности олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
В постановлении о возбуждении уголовного дела подчеркивается, что оно было возбуждено после того, как было установлено наличие румынского гражданства у Плахотнюка.
Примечательно, что накануне в Бухаресте было начато уголовное преследование по схожим пунктам обвинения в отношении румынского партнера Плахотнюка, лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня.
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