В Демпартии считают «ложью» заведенное в Румынии на Плахотнюка уголовное дело (DOC)

Информация о заведенном в Румынии уголовном деле по целому ряду признаков особо опасных преступлений, в которых замешан олигарх и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, расценено Демпартией, как «наглая ложь».

Во вторник, пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь заверил журналистов, что в отношении Владимира Плахотнюка в Румынии не проводится никаких уголовных расследований. По мнению партийного функционера, информация о том, что Плахотнюк преследуется румынским Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), якобы не соответствует действительности.

«Это наглая ложь. Манипуляция Jurnal TV. В отношении Владимира Плахотнюка на территории Румынии не заведены никакие уголовные дела», - сообщил Гамурарь. В то же время, пресс-секретарь сообщил, что Плахотнюк готовился к подобному сценарию и якобы заручился ответом со стороны румынских властей о том, что он не фигурирует ни в каких уголовных делах на территории Румынии. Гамурарь не уточнил, с чем связана необходимость подобного рода запроса в условиях предполагаемой абсолютной невиновности Плахотнюка.

Несмотря на это, пресс-секретарь все же признал наличие в Румынии уголовного дела «по факту», а также подтвердил информацию телеканала JurnalTV о том, что дело было возбуждено на основании заявления находящегося в заключении бизнесмена и бывшего партнера Плахотнюка Вячеслава Платона.

В Демпартии также подчеркнули, что в отличие от ситуации в Молдове, «в Румынии правоохранительные органы обязаны возбуждать расследование на основании заявлений». Пресс-секретарь Демпартии также обвинил предавших гласности это уголовное дело «в намерении вести предвыборную кампанию».

В понедельник, телеканал JurnalTV представил постановление, подписанное прокурором румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Ралукой Негулеску, о возбуждении уголовного преследования по признакам создания организованной преступной группировки, отмывания денег, шантажа и мошенничества. Согласно тексту постановления, основную роль в этом уголовном деле играет Владимир Плахотнюк.