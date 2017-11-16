Румынские власти подтвердили наличие уголовного дела, в котором фигурирует Плахотнюк
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Распространенная информация о начатом в Румынии уголовном деле по целому ряду признаков особо опасных преступлений, фигурантом которого является олигарх и лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, полностью соответствует действительности.
Пресс-секретарь румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Михаела Пориме подтвердила для Радио Europa Liberă (Свободная Европа) информацию о наличии уголовного преследования, в котором фигурирует Владимир Плахотнюк.
Как сообщает Радио Europa Liberă (Свободная Европа), пресс-секретарь румынской спецслужбы по борьбе с оргпреступностью и терроризмом заявила, что речь идет об уголовном деле, открытом на основании поданного заявления, в ходе которого расследуются факты, а не личности. «В этом уголовном деле есть и имя координатора правящей в Кишиневе коалиции», - сообщает Радио Europa Liberă (Свободная Европа) со ссылкой на пресс-секретаря румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Михаелу Пориме.
В понедельник, телеканал JurnalTV предал гласности постановление прокурора румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Ралуки Негулеску о возбуждении уголовного преследования по признакам создания организованной преступной группировки, отмывания денег, шантажа и мошенничества. Согласно тексту постановления, основную роль в этом уголовном деле играет Владимир Плахотнюк.
Уголовное дело по факту целого ряда особо тяжких финансовых преступлений было заведено в связи с поданным румынским прокурорам заявлением со стороны бывшего бизнес-партнера Плахотнюка, ныне находящего в заключении бизнесмена Вячеслава Платона.
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