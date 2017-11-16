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«Дело Филипова» окончательно закрыто под давлением общественности и международных структур

Опубликовано : 14 ноябрь 2017 г. 20:40 | Просмотров: 1359 | Категория: Власть

Политически мотивированное судебное преследование мэра Тараклии Сергея Филипова было окончательно прекращено вынесенным во вторник решением Высшей судебной палаты.

О решении ВСП, прекратившем длившееся четыре года дело о вырубке сухих деревьев в Тараклии, сообщил в социальных сетях мэр Тараклии Сергей Филипов.  

«Это заняло четыре года, но моя невиновность доказана. Сегодня Высшая судебная палата вынесла решение в мою пользу по делу о вырубке туй. Отвратительная клоунада по сфабрикованному делу, происходившая в Кагульском суде, не имела никакого отношения к справедливому судебному разбирательству», - написал Филипов.

Тараклийский градоначальник поблагодарил всех, кто остался небезразличным к этому разбирательству. «Очень важно никогда не терять веру в свою правоту. Как видите, это не только моральная категория, но уже и юридическая. Спасибо всем!», - отметил Сергей Филипов.

Уголовное преследование в отношении мэра Тараклии стало одним из резонансных дел, подтверждающих факт использования прокуратуры и судебных органов для давления на неугодных властям местных избранников.

В эфире телеканала TV7 Филипов признал, что руководство Демпартии, в лице ее генерального секретаря Константина Ботнаря, предлагало ему полностью закрыть уголовное дело в обмен на лояльность. После отказа Филипова, прокуроры и судьи начали принимать совершенно очевидные заказные решения.  

Приговор в отношении Филипова получил консолидированное осуждение не только со стороны общественности, но и со стороны ЕС и США.

В августе прошлого года, под давлением общественного мнения и международных структур, Высшая судебная палата была вынуждена отменить приговор Кагульской Апелляционной палаты  в отношении неугодного им мэра Тараклии Сергея Филипова и направить его на пересмотр в Апелляционную палату Комрата.

Ранее уже сообщалось, что приговор в отношении Сергея Филипова был обжалован, но несмотря на это тараклийский судоисполнитель запустил процедуру взыскания назначенного властями ущерба, насчитав уже более 195 тысяч леев, включая пеню и процент «за услуги судоисполнителя» (10 % от суммы).

Тогда, оказывая давление на находящегося в больнице неугодного мэра, власти прибегли к таким мерам, как полный арест зарплатного счета Филипова, взыскав даже пособие, выданное по больничному листу. Арест был наложен даже на пособие, которое получает сын Филипова от первого брака, являющийся студентом. Следующим шагом властей был арест части недвижимости, в которой проживает Филипов совместно с родителями.

Согласно вынесенному Кагульской Апелляционной палатой приговору, за санкционированную горсоветом вырубку шести засохших туй в целях благоустройства городского сквера, Филипову был присужден штраф в размере 8000 леев, с обязательством выплаты ущерба в размере 164 тысяч леев. Кроме того, ему было запрещено занимать руководящие функции в течение двух лет.

«Дело Филипова» было расценено, как политическое послами Евросоюза, а Глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола заявил, что в этом деле «все было слишком очевидно».

В начале апреля, после предварительного вынесения приговора, Тапиола заявил, что «в условиях, когда избранный народом примар был лишен своей должности только за то, что спилил несколько деревьев, не надо обладать слишком большой фантазией, чтобы появились резонные вопросы».

Молдавские власти обвинили тогда посла ЕС «во вмешательстве в еще не оконченное судопроизводство», дав понять, что окончательный вердикт судебной инстанции может отличаться от предварительного.

Тогда же, приговором в отношении Филипова обеспокоилось и посольство США  Молдове, посчитавшим, что в этом деле юстиция была использована для политического преследования.

«Посольство США обеспокоено решением Кагульской Апелляционной палаты об отстранении от должности примара Сергея Филипова. Решения Палаты не должны быть или не должны казаться политически мотивированными. Повышение транспарентности и реформы в судебной системе Республики Молдова должны оставаться ключевым приоритетом», - говорится в пресс-релизе посольства США, распространенном 6 апреля 2016 года в связи с вынесенным приговором Апелляционной палаты Кагула в отношении Филипова.

Примар города Тараклии Сергей Филипов был осужден Апелляционной палатой Кагула, несмотря на оправдательный приговор суда первой инстанции, и отстранен от должности.

Приговор был вынесен по настоянию прокуроров, которые опротестовали оправдательный приговор, вынесенный в отношении Филипова судом первой инстанции 16 апреля 2015 года.

Позже, в апреле 2017 года, Комратская апелляционная палата отменила приговор в отношении мэра города Тараклия Сергея Филипова, признав незаконным уголовное преследование.

Мэр Тараклии Сергей Филипов известен своей принципиальной позицией в отношении преступного режима, возглавляемого олигархом Владимиром Плахотнюком.

На прошедших 14 июня 2015 года местных выборах, Филипов с первого тура набрал свыше 70% голосов избирателей, став мэром города Тараклия.



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