Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком правящая в Молдове Демпартия использует дипломатов для обслуживания своих партийных интересов и продолжает безнаказанно нарушать законодательство об обязательном декларировании расходов.

Об этом стало известно в результате обязательного декларирования американскими лоббистскими компаниями всех своих сделок с иностранными агентами.

Согласно данным Министерства юстиции США, новой американской лоббистской компанией партии олигарха Плахотнюка является Prime Policy Group.

Несмотря на несовместимую со статусом дипломата политическую деятельность, интересы Демпартии Плахотнюка в сотрудничестве с лоббистской компанией представляла временно поверенная в делах Молдовы в США, дипломат посольства Молдовы Татьяна Соломон.

Эта компания впервые фигурирует в списке официальных лоббистов Демпартии Молдовы. Согласно контракту, подписанному 20 апреля 2017 года, ДПМ выплатила 40 тысяч долларов за оказание услуг «по организации предстоящей поездки руководства партии в Соединенные Штаты». В другом отчете, предоставленном лоббистской компанией, указывается, что 26 апреля 2017 вся указанная сумма уже была переведена в качестве оплаты «за сопровождение официальных лиц в Палате Представителей, в Сенате и Администрации в ходе визита в Вашингтон».

Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком не указала эти расходы в своих обязательных отчетах в ЦИК.

Примечательно, что компания Prime Policy Group попутно с Демпартией Молдовы оказывает лоббистские услуги правительству непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

Кроме того, данные Министерства юстиции США также указывают и на другие, более существенные суммы, скрытые возглавляемой Плахотнюком Демпартией Молдовы на оплату услуг лоббистов в США.