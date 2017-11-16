Партия Плахотнюка скрыла очередной контракт с зарубежными лоббистами (DOC)
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Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком правящая в Молдове Демпартия использует дипломатов для обслуживания своих партийных интересов и продолжает безнаказанно нарушать законодательство об обязательном декларировании расходов.
Об этом стало известно в результате обязательного декларирования американскими лоббистскими компаниями всех своих сделок с иностранными агентами.
Согласно данным Министерства юстиции США, новой американской лоббистской компанией партии олигарха Плахотнюка является Prime Policy Group.
Несмотря на несовместимую со статусом дипломата политическую деятельность, интересы Демпартии Плахотнюка в сотрудничестве с лоббистской компанией представляла временно поверенная в делах Молдовы в США, дипломат посольства Молдовы Татьяна Соломон.
Эта компания впервые фигурирует в списке официальных лоббистов Демпартии Молдовы. Согласно контракту, подписанному 20 апреля 2017 года, ДПМ выплатила 40 тысяч долларов за оказание услуг «по организации предстоящей поездки руководства партии в Соединенные Штаты». В другом отчете, предоставленном лоббистской компанией, указывается, что 26 апреля 2017 вся указанная сумма уже была переведена в качестве оплаты «за сопровождение официальных лиц в Палате Представителей, в Сенате и Администрации в ходе визита в Вашингтон».
Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком не указала эти расходы в своих обязательных отчетах в ЦИК.
Примечательно, что компания Prime Policy Group попутно с Демпартией Молдовы оказывает лоббистские услуги правительству непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.
Кроме того, данные Министерства юстиции США также указывают и на другие, более существенные суммы, скрытые возглавляемой Плахотнюком Демпартией Молдовы на оплату услуг лоббистов в США.
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