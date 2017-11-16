Эксперт заявляет о нарушении Конституции при назначении Сильвии Раду в руководство Кишинева

Назначение Сильвии Раду на должность исполняющего обязанности мэра Кишинева нарушает один из фундаментальных конституционных принципов - репрезентативности.

Об этом заявил в эфире одного из частных телеканалов эксперт Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорел Русу.

Как отметил эксперт, выборным органам граждане делегируют мандат посредством голосования. «Таким образом, лицо, которое не избиралось, не может занимать выборную должность, поскольку в этом случае нарушается важный конституционный принцип — репрезентативности, предусматривающий, что власть принадлежит гражданам», - заявил эксперт Конгресса, комментируя назначение Раду на должность и.о. мэра Кишинева.

6 ноября, ранее арестованный за коррупцию исполняющий обязанности Генерального мэра Кишинева, вице-мэр Нистор Грозаву подписал беспрецедентное решение «о назначении и.о. Генерального мэра Кишинева» бывшей руководительницы крупнейшего распределителя электроэнергии RED Gaz Union Fenosa Сильвии Раду. Раду известна, как кандидатура олигарха Владимира Плахотнюка. На прошедших в ноябре 2016 года участвовала в выборах в качестве одного из управляемых Плахотнюком спойлеров.