Учителей оставили без зарплат после их повышения ...

Согласно информации, полученной агентством OMEGA в Примарии Кишинева, только в столице, педагоги 14-ти лицеев не могут получить зарплату за октябрь. Чиновники объясняют этот тем, что обещанное властями повышение зарплаты не было обеспечено, а в бюджеты лицеев не были перечислены необходимые средства. Из-за этого, в 14-ти лицеях невозможны никакие операции даже уже по начисленным заработным платам педагогам.

Министерство образования пока ничего не сообщало о проблемах с выплатой зарплат педагогам после их символического повышения.

Ранее, 27 сентября, правительство Филипа утвердило повышение заработных плат педагогам на 11,3%.