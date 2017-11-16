Молдавская прокуратура не усмотрела нарушений закона в деятельности олигарха Плахотнюка (DOC) ...

По мнению Генеральной прокуратуры, в деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка не усмотрено состава преступления по части обвинений в узурпации власти.

Об этом говорится в ответе прокуроров на поданное 21 сентября лидером партии PAS Майи Санду заявление.

Как заявила Майя Санду в четверг на десятиминутной акции протеста перед Генпрокуратурой, «Прокуратура сообщила нам, что Плахотнюк «чист, как слеза». Она отметила, что, согласно полученному ответу, выводы прокуратуры были сделаны на основании показаний председателя парламента Андриана Канду (родственник и вице-председатель ДПМ - Ред.), премьер-министра Павла Филипа (вице-председатель ДПМ - Ред.), депутата-перебежчика Валерия Гилецкого (лидер контролируемой Плахотнюком фракции - Ред.), а также двоих депутатов-перебежчиков, перешедших во фракцию ДПМ - Виолеты Ивановой и Анатолия Загородного. «Они заявили, что со стороны Плахотнюка нет и не было никакого вмешательства в деятельность Парламента», - отметила Санду, комментируя показания заслушанных прокурорами чиновников.

В то же время, сам Плахотнюк не был допрошен прокурорами.

Примечательно, что после такого ответа, прокуратура получила право привлечь к уголовной ответственности саму заявительницу - Майю Санду. 12 октября, после получения заявления, Генпрокуратура специально вызвала Санду для ознакомления с положениям Уголовного кодека об ответственности в случае неподтверждения озвученных ею обвинений.