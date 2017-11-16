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Прокуроры игнорируют закон по делу оппозиционного политика Феликса Гринку

Опубликовано : 16 ноябрь 2017 г. 19:28 | Просмотров: 974 | Категория: Власть

17 ноября истекает год предварительного ареста местного избранника от «Нашей партии» Феликса Гринку, по закону это максимальный срок предварительного заключения.

Как пишет издание Newsmaker, прокуроры пытаются продлить арест обвиненному в мошенничестве Гринку в связи с другими открытыми против него делами. Первое такое ходатайство суд отклонил две недели назад. В пятницу, суд Рышкановки рассмотрит повторное ходатайство прокуроров о предварительном аресте.

17 ноября в 17:05 истекает 12 месяцев предварительного ареста активиста «Нашей партии» Феликса Гринку, обвиняемого в мошенничестве. Согласно постановлению Конституционного суда, человек не может находиться под предварительным арестом больше года. Но если против него открыто новое уголовное дело, то возможно дальнейшее содержание под стражей уже в рамках этого дела.

В октябре 2017 года суд Рышкановки начал рассматривать дело против Феликса Гринку о подготовке покушения на убийство. 2 ноября прокурор Виктор Казаку попросил в связи с этим делом поместить Гринку под арест на 30 суток. Суд отклонил это ходатайство. Прокурор не стал оспаривать решение суда в Апелляционной палате, а подал повторное ходатайство 6 ноября. Суд рассмотрит его завтра, 17 ноября, в 11:00, то есть за несколько часов до истечения года предварительного ареста Гринку.

Его адвокат Ион Черга в беседе с NM отметил, что прокурор по закону не мог подать второе ходатайство о применении меры пресечения 6 ноября, а только через 30 дней после первого. Адвокат сослался на ст. 329 Уголовно-процессуального кодекса, где говорится, что «новое заявление о применении, изменении или отмене меры пресечения может быть подано, если возникли основания для этого, но не ранее чем через месяц после вступления в силу предыдущего определения по этому вопросу, или если возникли новые обстоятельства, обуславливающие подачу нового заявления».

Узнать у прокурора Виктора Казаку, какие основания у него были для повторного ходатайства спустя четыре дня после первого, не удалось. На звонки корреспондента NM он не ответил.

Как выяснил NM, Феликс Гринку проходит обвиняемым по шести уголовным делам, три из которых связаны с мошенничеством, и еще три — с фальсификацией документов в гражданском процессе, превышением служебных полномочий и подготовкой покушения на убийство.

Последнее уголовное дело — о подготовке покушения возбудили в октябре 2017 года на основании показаний бывшего бизнес-компаньона Гринку Михаила Деченку, который проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве против Гринку. Свидетелем в этом деле также выступает ранее судимый Сергей Георгиу, которому Гринку приходится посаженым отцом.

Адвокат Ион Черга обращает внимание на то, что два свидетеля обвинения по делу о покушении — Михаил Деченку и Сергей Георгиу — заинтересованные лица, которые, по мнению защиты, пытаются свести счеты с Феликсом Гринку. «Деченку в гражданском процессе проиграл Гринку 800 тыс. леев. Они, не стесняясь, говорят в суде: "Теперь ты все поймешь, ты ответишь"», — сказал адвокат.

По его словам, по одному из дел против Гринку свидетелей обвинения слушали на протяжении девяти месяцев, а из десяти свидетелей защиты суд отклонил четырех: «Важных свидетелей они отклонили, а второстепенных оставили».

Ион Черга также утверждает, что во всех уголовных делах против Гринку прокуроры составили обвинения, которые не дотягивают до общепринятых стандартов. «Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, но не установлены лица, которым он передавал деньги. Обвиняют в подготовке покушения на бывшего партнера, но в этом деле даже нет пострадавшей стороны», — пояснил адвокат.

Три из шести дел, по которым Феликс Гринку проходит обвиняемым, были закрыты несколько лет назад. Адвокат убежден, что эти дела прокуратура возобновила незаконно, так как по решению Конституционного суда возобновлять закрытые уголовные дела может только судья по надзору.

Черга также сообщил, что одно из закрытых дел о мошенничестве возобновили на основании письма из Viсtoriabank. Адвокат объяснил, что в 2011 году Гринку взял кредит под залог своей фабрики, кредит он выплатить не смог, и банк забрал фабрику в судебном порядке. В 2015 году банк провел оценку, которая показала, что стоимость залогового имущества покрывает задолженность по кредиту.

«Однако уже в 2016 году банк провел переоценку залогового имущества и решил, что стоимость фабрики не покрывает задолженность. Но переоценку проводили по ценам 2016 года, а не 2011, когда Гринку брал кредит», — пояснил Черга.

Он добавил, что похожая ситуация и с другими возобновленными делами.:«В каждом деле прокуроры опираются на обстоятельства, которых нет».

Узнать в прокуратуре, почему были возобновлены уголовные дела против Гринку, не удалось. Зампрокурора Кишинева Виталий Сибов сказал NM, что позицию прокуратуры по делам Феликса Гринку журналисты смогут узнать в ходе судебных прений.

По словам адвоката Гринку, его клиент около 20 лет постоянно принимает лекарства из-за проблем с давлением — он страдает гипертонией. «Врачи, которых к нему вызвали на судебные заседания, говорят, что существует угроза инфаркта», — отметил Черга.

Он также сообщил, что в тюрьме №13, где содержится Гринку, у него забрали лекарства, выписанные лечащим врачом, а содержат его в камере №135, в которой нет стекол на окнах и бетонный пол.

Пресс-секретарь Департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя сказал NM, что не знает деталей содержания Феликса Гринку, так как в тюрьме №13 содержится много заключенных. Но, по словам Панти, информация о лекарствах и отсутствии стекла в камере не соответствует действительности: «Ни для кого не секрет, что условия содержания в тюрьме №13 далеки от европейских, да и от нормальных, но мы регулярно проводим ремонт, в том числе и окон. Поэтому невозможно, чтобы в какой-то из камер не было стекол на окнах».

Пантя также заверил, что руководство тюрьмы заинтересовано в том, чтобы заключенные получали медицинскую помощь, и они дают заключенным все выписанные им лекарства.

Семья и адвокат Гринку намерены получить разрешение на то, чтобы Феликса Гринку осмотрел его лечащий врач в частной клинике и провел все неоходимые исследования его состояния.

Феликс Гринку был задержан муниципальной прокуратурой 17 ноября 2016 года у выхода из офиса «Нашей партии» в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупных размерах. Гринку обвинили в том, что он присвоил мошенническим путем 446 тыс. леев, принадлежащих его бизнес-партнеру. Дело, которое объединили еще с двумя открытыми позже делами о мошенничестве, находится на стадии судебных разбирательств.

В «Нашей партии» уголовное преследование Гринку называют политическим. Адвокат Феликса Гринку сообщил, что в 2013 году Высшая судебная палата признала закрытие дела о мошенничестве, в рамках которого Гринку арестовали год назад,  законным. Возобновление дела он считает незаконным, поскольку, согласно закону, дело может быть возобновлено не позднее, чем через год после его закрытия по решению суда.



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