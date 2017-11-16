Пропагандисты Плахотнюка обвиняют румынских прокуроров в работе на российские спецслужбы (ВИДЕО) ...

Румынские прокуроры, возбудившие уголовное дело по деятельности олигарха Владимира Плахотнюка, обвинены его пропагандистами в заинтересованном действии, вплоть до исполнения заказа спецслужб либо представителей преступного мира.

Подозрения об этом высказал в эфире телеканала TV8 один из основных пропагандистов медиа-холдинга Плахотнюка Роман Михэеш.

«Либо прокурор был манипулирован секретными службами, либо преступным миром, либо - это коррупция», - заявил Михэеш, комментируя возбужденное в Румынии уголовное дело по целому ряду особо тяжких преступлений, фигурантом которого является лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк. Позже, Михэеш дал понять, что речь идет о российских спецслужбах и о российских представителях криминального мира, поскольку дело было возбуждено на основании поданного бизнесменом Вячеславом Платоном заявления.

Роман Михэеш уточнил, что подобные вопросы ставятся именно таким образом, потому что прокурор возбудил дело, «зная, что факты, во-первых, не имели место на территории Румынии, а во-вторых, эти же факты были в основе другого уголовного дела в Голландии».

Участвующий так же в ток-шоу румынский судья, бывший член Высшей судебной палаты Румынии Кристи Данилец возмутился подобной постановкой вопроса, заявив, что румынский прокурор поступила исключительно в соответствии с нормами закона, позволяющими расследовать на соответствие закону деятельность граждан Румынии (Плахотнюк - гражданин Румынии - Ред.), в какой бы стране этот гражданин не находился.

В понедельник, было предано гласности постановление прокурора румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Ралуки Негулеску о возбуждении уголовного преследования по признакам создания организованной преступной группировки, отмывания денег, шантажа и мошенничества. Согласно тексту постановления, основную роль в этом уголовном деле играет Владимир Плахотнюк.

Уголовное дело по факту целого ряда особо тяжких финансовых преступлений было заведено в связи с поданным румынским прокурорам заявлением со стороны бывшего бизнес-партнера Плахотнюка, ныне находящего в заключении бизнесмена Вячеслава Платона.