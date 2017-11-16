Плахотнюк может попасть под санкции в Литве ...

Сейм (парламент) Литвы принял так называемый "Закон Магнитского", которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Как сообщает Baltic News Service, принятый 16 ноября закон вступит в силу с января следующего года, после чего в Литве будет составлен соответствующий "черный список".

Въезд в Литву будет запрещен иностранцу, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.

Посол России в Литве расценил этот закон, как "еще один недружественный шаг Литвы", заявив, что в качестве ответа на него Россия запретит въезд в Россию нежелательным лицам из Литвы.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магницкого" есть в США, Эстонии и Канаде.

Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам об отмывании российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномаштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.