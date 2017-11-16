Суд принял заказное решение о продлении тюремного заключения местному избраннику от оппозиции ...

В пятницу, коллегия судей в составе Стелианы Йоргов, Веньямина Кихая и Сергея Папухи, противореча своему же решению, выдала мандат на арест на имя местного избранника от оппозиционной «Нашей партии» Феликса Гринку.

Всего две недели ранее, эти же судьи вынесли противоположное решение, а новое решение об аресте было вынесено в связи с тем, что 17 ноября, в 17 часов, истекал максимально допустимый 12-меячный срок нахождения под предварительным арестом.

По словам адвоката Гринку, Ивана Черги суд вновь продемонстрировал присущий молдавской юстиции избирательный характер, удовлетворив ходатайство прокурора Николае Заневича, который согласно адвокату грубо нарушил действующее законодательство, потребовав во второй раз применения меры пресечения.

«Закон прямо утверждает, что прокурор не вправе подавать какое либо ходатайство [о применении меры пресечения] в течение тридцать дней, после судебного решения по такому же вопросу», - заявил Черга.

Примечательно, что на предыдущем заседание суда, которое состоялось 2 ноября, та же судейская коллегия, отклонила ходатайство прокурора Заневича о применении предварительного ареста. Тогда, в частности аргументом выступил тот факт, что в отношении Гринку уже действовал предварительный арест в рамках параллельного уголовного дела.

«Буквально спустя 15 дней, суд вопреки ст. 329 УПК, которая предусматривает запрет на рассмотрение второго ходатайства о применении ареста, по тому же делу, по тем же фактам, по тем же основаниям, выносит противоположное определение», - заявил Черга.

Между тем, главным аргументом Заневича, выступил тот факт, что предварительный арест в отношении Гринку, в рамках первого уголовного дела истекает 17 ноября, в 5 часов вечера, «это единственное, что представил прокурор в качестве «нового» обстоятельства».

При этом, как заявил Черга суд пошел на ухищрение, чтобы устранить коллизию, которая возникает в результате применения в отношении активиста «Нашей партии» двух мер пресечения, судьи приняли решение с «заделом на будущее». То есть, предварительная мера начнет действовать по истечению предыдущего ареста, в пять часов вечера 17 ноября.

«Суд принял решение, что мера пресечения начнет действовать с пяти часов вечера. Это подтверждает, что Феликс Гринку должен сидеть в тюрьме, по чьей-то указке. Дело в том, что молдавское законодательство не предусматривает определение меры пресечения в будущем. Оно может вступить в силу только в момент задержания или вынесения определения», - подчеркнул Черга.

Лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый заявил в этой связи, что «политическая принадлежность стала удобным поводом сделать всем приятно: одни решают свои вопросы по бизнесу, а силовики, ставшие инструментом расправы, показывают Плахотнюку, как они успешно прессуют активистов НП». «Феликс Гринку - типичный политзаключенный современной, захваченной, оккупированной кланом Плахотнюка, Молдовы. Заниматься бизнесом и не состоять в ДПМ здесь опасно для жизни. А состоять в оппозиционной партии опасно вдвойне», - добавил Усатый.

Местный избранник городского совета одного из пригородов Кишинева Феликс Гринку был задержан муниципальной прокуратурой 17 ноября 2016 года у выхода из офиса «Нашей партии» в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупных размерах. Гринку обвинили в том, что он присвоил мошенническим путем 446 тыс. леев, принадлежащих его бизнес-партнеру. Дело, которое объединили еще с двумя открытыми позже делами о мошенничестве, находится на стадии судебных разбирательств.