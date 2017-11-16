Лидер Демпартии обвинен в «типичном бандитском поведении» ...

Об этом в соцсетях написал политолог Алексей Тулбуре.

«В адрес Плахотнюка прозвучали обвинения в совершении очень серьезных преступлений - заказное убийство, создание преступной группировки, угрозы, подлог, шантаж, воровство и т.д. Что делают политики в такой ситуации? Политики приостанавливают свою политическую (публичную в общем) деятельность до выяснения обстоятельств дела, подтверждения или не подтверждения обвинений. Если обвинения подтверждаются, человек несет ответственность за свои преступления, если нет - он может возвращаться в политику, в публичную деятельность. Не таков наш обвиняемый. Сначала, Плахотнюк ставит под сомнение показания, указывая на то, что обвинения идут от осужденных судом людей. При этом пропагандистская машина Плахотнюка забывает сказать, что свидетельства таких людей обладают такой же процессуальной силой, как свидетельства людей не осужденных судом. Сама плахотнюковская пропаганда использует заявления сидящих и гуляющих (почему-то) на свободе преступников для манипуляции общественным мнением», - написал он.

По словам Тулбуре, «провалившись на этом фланге, плахотнюковские пропагандисты получают указание атаковать румынских прокуроров, открывших уголовное дело по факту создания Плахотнюком преступной группировки». «Румынская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) обвиняется в том, что является инструментом политической борьбы против "евроинтегратора" Плахотнюка и его родственников. Она также обвиняется в том, что является рукой Москвы. И что открытием уголовного дела румынские прокуроры остроумно решили задачу легальной организации «прослушки» высшего руководства Молдовы. Кремль контролирует румынскую прокуратуру! - меньше пить надо! Еще - на последнее обвинение хочется воскликнуть: Да кому вы нафиг нужны как "высшее руководство Молдовы"?! Вы интересны прокуратуре только в качества преступников», - подчеркнул Тулбуре.

«Итак, мы видим типичное бандитское поведение со стороны Плахотнюка. Не сотрудничать с правосудием, а атаковать его. Чем дальше он будет "защищаться" таким образом и не будет сотрудничать с румынской юстицией, тем крепче (хотя, куда уж крепче?) будет убеждение внутри молдавского общества в том, что обвинения в адрес Плахотнюка очень обоснованы. Дело пойдет быстрее после осуждения румынского дружка нашего рейдера, лидера румынских социал-демократов Ливиу Драгня, которого, надеюсь, скоро посадят за воровство из европейских фондов», - подытожил бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

Ранее было опубликовано постановление о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует олигарх Владимира Плахотнюк. Дело было возбуждено в Румынии по жалобе бизнесмена Вячеслава Платона по статьям о создании ОПГ, мошенничестве и отмывании денег. При этом румынское Управление по расследованию организованной преступности и терроризма информацию подтвердило, подчеркнув, что дело возбужденно по факту.

Кроме того, из различных источников известно, что против Плахотнюка возбуждено еще одно уголовное дело в Великобритании по факту попытки убийства банкира Германа Горубнцова. По словам киллера Виталия Проки, заказчиком преступления был именно Владимир Плахотнюк.