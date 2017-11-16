Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО) ...

После отказа от сотрудничества с Демпартией, районный советник «Нашей партии» нашёл во дворе свою сгоревшую машину.

В ночь с 16 на 17 ноября неизвестные подожгли личную машину Олега Федько – советника Бессарабского районного совета от «Нашей партии» и руководителя городского предприятия по управлению ЖКХ.

Сам Федько уверен, что поджог совершен его политическим противниками, перешедшими уже к террору и в отношении его членов семьи.

«Oфициальные лица из силовых структур предлагали мне выйти из партии. Просили провести пресс-конференцию с участием ещё нескольких советников Нашей партии. Я должен был выступить с декларацией о выходе из партии и облить грязью команду Ренато Усатого. Взамен предлагали восстановить меня на работе в силовых структурах. Эти же официальные лица говорили тогда, что мой отказ приведёт к последствиям. Силовым, в том числе. Теперь они начали исполнять обещанные угрозы. Особенно жутко то, что террор направлен не только против меня, а против всей моей семьи. После этого поджога жена боится выходить из дома, боится за детей. Испуганы дети шести и семи лет».

Представители правоохранительных органов сообщили журналистам, что «предпринимаются действия по выяснению обстоятельств, после чего можно будет дать правовую оценку случившемуся».

Видео: Bas-TV