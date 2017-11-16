Возобновлено движение по еще одному мосту через Днестр ...

Движение по мосту через Днестр «Гура-Быкулуй – Бычок» было открыто в субботу в присутствии официальных лиц из Кишинева, Тирасполя, а также участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Мост был открыт после того, как на его середине сошлись премьер-министр Молдовы Павел Филип и глава приднестровской администрации Вадим Красносельский. В церемонии также приняли участие члены Объединенной контрольной комиссии и послы Украины, России, США, главы Делегации ЕС в Молдове и Миссии ОБСЕ. В мероприятии не участвовал занимающий должность президента Игорь Додон. Не присутствовали также и представители его администрации.

Первоначально, по мосту будет разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонн. В дальнейшем, предполагается движение транспортных средств по мосту без ограничений.

Мост был открыт за два дня до даты, обозначенной в Протокольном решении, подписанном 3 ноября в Кишиневском офисе Миссии ОБСЕ в Молдове политическими представителями Кишинева и Тирасполя.

Достигнутые договоренности были приветствованы Действующим председательством Австрии ОБСЕ, а также Делегацией Евросоюза в Молдове.

Мост между селами Гура-Быкулуй - Бычок является частью международной трассы М14 Брест-Кишинев-Тирасполь-Одесса. Мост был частично поврежден в результате подрыва в ходе вооруженного конфликта в 1992 году. Он был восстановлен на средства Евросоюза, выделившего для этого 2,5 миллиона долларов.

20 октября 2001 года мост был сдан в эксплуатацию, однако решение о возобновлении движения по нему постоянно откладывалось.