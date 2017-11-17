МЕНЮ
Twitter
﻿ 31
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19.11.2017  

Из «истории успеха» — в «олигархическую диктатуру»

18.11.2017  

Возобновлено движение по еще одному мосту через Днестр

17.11.2017  

Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО)

17.11.2017  

Лидер Демпартии обвинен в «типичном бандитском поведении»

17.11.2017  

Суд принял заказное решение о продлении тюремного заключения местному избраннику от оппозиции

17.11.2017  

Плахотнюк может попасть под санкции в Литве
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Из «истории успеха» — в «олигархическую диктатуру»

Опубликовано : 19 ноябрь 2017 г. 13:08 | Просмотров: 1691 | Категория: Аналитика сети

Статья влиятельного украинского издания «Зеркало недели» о договорном характере молдавской власти, «украинизации», «додонизации» и «олигархизации».

Главное — не допустить в Украине того, что случилось в Молдове. 

Приблизительно так любят говорить с прицелом на наши выборы 2019 г. разного пошиба европейские и американские политики и дипломаты, которые пекутся о будущем Украины. Они боятся, что их усилия по трансформации Украины окажутся снова напрасными, и на следующих выборах победят политики, для которых ситуация сохранения статус-кво или же реверса реформ станет идеальной, а курс на интеграцию в ЕС — сомнительным. Кое-кто, прогнозируя такой нежелательный сценарий, употребляет термин "додонизация" Украины (от фамилии нынешнего президента Молдовы Додона). Суть этого термина проста: победа пророссийского кандидата на фоне тотального разочарования властью, которая задекларировала проевропейский курс.

Скажете, где-то мы это уже проходили? Да, на первый взгляд, у нас что-то подобное уже было на президентских выборах в 2010 г., когда на фоне тотального разочарования помаранчевыми элитами победил пророссийский Янукович. Именно поэтому украинские и молдавские политики и эксперты любят, когда собираются вместе, между собой шутить: кто из нас на самом деле кому подражает — Украина Молдове или Молдова Украине? Возможно, то, что происходит в Молдове, это на самом деле "украинизация", а не "додонизация"?

Молдова в свое время получила конкретную выгоду от разочарования помаранчевыми элитами в Евросоюзе. Именно после фиаско Помаранчевой революции в ЕС добросовестно (и иногда весьма искусственно) начали лепить из Молдовы "историю успеха" Восточного партнерства. 

Некоторые вещи давали авансом, на некоторые сомнительные процессы закрывали глаза. Ряд политиков в таких сверхважных странах ЕС как Германия после разочарования помаранчевыми партнерами в Украине начали инвестировать свое время, опыт и энергию в Молдову. Сегодня — после разочарования и Молдовой — некоторые из них просят вообще не упоминать о т.н. восточных соседях ЕС: дескать, слишком большая травма. 

Сегодня уже можно смело констатировать: в определенном смысле, Молдова по уровню разочарования даже превзошла Украину. Во-первых, Украину никто никогда не смог забрендировать в европейских столицах как "историю успеха" восточной политики ЕС. Ниже уровень ожиданий — меньше разочарования. Более того, с Украиной никто серьезно не обсуждал потенциальной перспективы членства в ЕС. В Украине, возможно, мало кто об этом знает, но с бывшим молдавским премьером Лянке такая перспектива серьезно проговаривалась: речь шла даже о том, когда и каким образом Молдова могла бы подать заявку на членство. По нашей информации, собеседником с ЕС на эту тему была канцлер Германии Ангела Меркель. Причем — сложно поверить — это происходило еще каких-то три года назад. 

Зато Молдова умудрилась сделать то, что не удалось даже помаранчевым лидерам за годы их правления в Украине: она сделала слово "евроинтеграция" синонимом слова "коррумпированность". Именно правительство, с которым европейские лидеры запустили "историю успеха Молдовы", оказалось наиболее коррумпированным. Именно при премьерстве Влада Филата через три банка украли 1 млрд долл. (12% ВВП страны), еще 20 млрд долл. из России, как выяснилось позднее, отмыли через молдавские банки. Кроме того, поскольку ЕС и Запад закрывали глаза на многие вещи, их начали воспринимать не как кураторов реформ в Молдове, а как, де-факто, кураторов коррупции в Молдове. 

Арест и последующее заключение экс-премьера Филата за превышение своих полномочий не восстановило доверия к проевропейским политическим силам в стране, ведь, в конце концов, все свелось к тому, что вместо двух олигархов, которые, по большому счету, правили Молдовой, в Молдове остался один: Влад Плахотнюк. Остался, следует отметить, не без боя: после заключения Влада Филата западные партнеры — из ЕС и США — до последнего пытались убедить Плахотнюка покинуть страну. Логика была проста: Молдова очищается от олигархического диктата, прореформаторский курс восстанавливается, "история успеха" Восточного партнерства реанимируется. Плахотнюк уезжать отказался. По некоторой информации, западные переговорщики оказались беспомощными, когда их попросили гарантировать, что после того, как Плахотнюк уедет из Молдовы, его место не займет ни один другой олигарх. Конечно, таких гарантий никто дать априори не мог. 

Инсайдеры в Кишиневе любят рассказывать, что какое-то время Плахотнюк весьма восхищался Порошенко: дескать, это же надо — и состояния своего не потерять, и президентом стать. Еще и на Западе никто не требует от него деолигархизации, как в случае с Молдовой. Кое-кто говорит, что определенный пиетет к Порошенко он испытывает и до сих пор. Однако, судя по тому, как Плахотнюк смог консолидировать свою власть в Молдове, не будучи не то что президентом, а уже даже не вице-спикером парламента, определенный пиетет теперь может появиться у некоторых украинских коллег к нему. Ведь, чтобы не было иллюзий, в Молдове сегодня речь идет о том, что один из западных дипломатов, процитированный недавно The Economist, назвал "олигархической диктатурой". Казалось бы, олигархов стало меньше (вместо двух один), а впечатление о Молдове как об олигархической стране лишь усилилось. Возникает вопрос: а вообще была ли "история успеха", о которой говорили в Брюсселе, и благодаря промоушену которой даже некоторые телеведущие на ведущих украинских каналах почему-то считают, что Молдова уже является членом Евросоюза? Или, возможно, это просто была иллюзия за счет этакого олигархического плюрализма в сочетании с евросоюзовской политикой относительности? (На фоне других стран региона Молдова действительно имела весьма обнадеживающий вид). 

Другой вопрос, который логически может возникнуть: а где же в этой схеме президент Игорь Додон? 

Именно на этих днях год назад он стал президентом Молдовы. Причем первым за довольно продолжительное время президентом, избранным на общих выборах, а не в парламенте республики. В схеме под условным названием "олигархическая диктатура" Плахотнюка Додон достаточно присутствует. Еще со времени президентской кампании Додона сложилось устойчивое впечатление, что его настоящим куратором (или супервайзером) является не Путин, а Плахотнюк. Во времена президентства Додона это ощущение в Кишиневе лишь усилилось. Он, конечно, не менеджер Плахотнюка, как премьер Молдовы Павел Филип, или известный соратник олигарха, как спикер Андриан Канду.Но он и не является тем неукротимым оппонентом Плахотнюка и ныне правящей коалиции в Молдове, кем его пытаются изобразить в захватывающих, иногда даже мелодраматических сюжетах (о противостоянии молдавского президента и правительства), которые доходят и до Украины: то Додон запретил молдавским военным участвовать в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017 на Яворовском полигоне, а правительство позволило, и они все же поехали; то Додон долго и стойко сопротивлялся назначению предложенного правительством министра обороны, а его все-таки назначили, даже ценой кратковременного отстранения президента от выполнения его полномочий Конституционным судом, и т.д. в таком же духе. 

Эта политическая драма стала особенно затребованной после того, как партия Додона в июле с.г. поддержала принципиально важный для Плахотнюка проект — инициированную им избирательную реформу, которая предусматривает переход от пропорциональной системы выборов к смешанной, пропорционально-мажоритарной. Несмотря на критику этой реформы со стороны европейских партнеров, этот вопрос для партии Плахотнюка особенно важен, учитывая участие подконтрольной олигарху политической силы во властных раскладах после следующих выборов: из-за низкой поддержки его политической силы мажоритарные округа будут играть роль почти спасательного круга. "Европейцы должны сделать свой выбор: либо согласие на мажоритарку, либо Россия в Молдове", — объяснял мне один известный молдавский политик после голосования. 

Вопрос критически важен еще и потому, что на следующих выборах за место под парламентским солнцем Плахотнюку придется бороться прежде всего не с Додоном, а с проевропейской оппозицией "Действие и солидарность" во главе с кандидатом №2 на прошлогодних президентских выборах Майей Санду. Насколько убедительно Плахотнюк умеет консолидировать в свою пользу регионы страны, свидетельствует история о том, как эффектно он "вступил" в свою партию двухсот мэров городов, которые раньше принадлежали к другим партиям (в частности, к Либерально-демократической партии экс-премьера Филата).

А как же регулярные поездки Додона к Путину? Эксклюзивное из всех зарубежных лидеров сопровождение российского президента на параде 9 мая в Москве? Острая реакция с почти традиционными обвинениями в провокационных действиях, которой Додон, как умелый повар, своевременно приправляет свои декларации на любой чувствительный для России выпад молдавского парламента или правительства. Идет ли речь о декларации парламента о выводе российских войск из Приднестровья и трансформации миротворческой миссии (хотя россиян в миссии уже мало и так, до 80%, по некоторым данным, составляют приднестровцы с российскими паспортами) или о запрете российскому вице-премьеру Рогозину въезда в Молдову. 

Это все необходимо для сохранения довольно верного электората Додона и, в конце концов, удержания контроля над страной Плахотнюком. Последний на самом деле не является ни "пророссийским", ни "проевропейским". Он тот, кто свою "проевропейскость" активно использует для борьбы с "пророссийскостью", чтобы и дальше сохранять контроль над страной в своих руках. 

Чем выше риски, что Додон сдаст страну России, тем убедительнее Плахотнюк в роли защитника европейского выбора Молдовы. И в глазах небезразличных европейских и американских партнеров, и в глазах электората, который хоть и разочаровался в проевропейских руководителях Молдовы, но не разочаровался в европейском выборе страны как таковом и пока что не верит в способность проевропейской оппозиции во главе с Майей Санду защитить республику от переориентации на Россию. Кстати, показательная деталь: впервые с 2014 г. поддержка интеграции в Европейский Союз в Молдове выше, чем поддержка интеграции в Таможенный/Евразийский союз с Россией. Рейтинг доверия к Плахотнюку как к политику тоже несколько возрос и уже даже оставил позади рейтинги бывшего президента Марьяна Лупу, экс-премьера Юрие Лянке и спикера парламента Андриана Канду. 

Додон лично, тем временем, до сих пор имеет наивысший уровень доверия среди всех политиков, что было подтверждено на прошлой неделе в опросе IRI (26% на фоне 15% у Майи Санду). Поддержка его работы как президента тоже остается высокой, хотя и несколько упала против того, какой была полгода назад (с 54% в марте до 48% в октябре с.г.). Сохранять поддержку Додону, в принципе, не так уж и сложно: роль президента с полномочиями "британской королевы" играет ему на руку. Дескать, и хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания, однако правительственная коалиция мешает.

Но вся эта мастерски, в стиле Плахотнюка, разыгранная политическая пьеса не добавляет молдаванам веры в будущее своей страны. Первый вопрос, который мне традиционно задают во время каждого приезда в Молдову, звучит неизменно: "А у вас тоже люди так массово выезжают из страны, как у нас?". Из Молдовы выехала треть трудоспособного населения, от денежных переводов которого из-за границы зависит приблизительно четверть молдавской экономики. Этакий  народный "план Маршалла", который, кстати, уже работает и в Украине за счет денежных переводов наших трудовых мигрантов. В какой-то момент просто возникло осознание: чтобы увидеться с молдавскими коллегами и друзьями, уже надо ехать во Францию, Германию или Бельгию, а не в Молдову. Наличие гражданства Румынии у подавляющего большинства открывает двери для продолжительных контрактов на территории ЕС, а также для профессиональной карьеры в учреждениях ЕС и НАТО.

Какая роль в этой драматической пьесе отводится Украине? Очевидно, что не ключевая. Контакта на наивысшем уровне как не было при президентстве Додона, так, скорее всего, скоро и не будет. По некоторой информации, в Киеве сразу после президентских выборов в Молдове выдвинули несколько четких условий, после выполнения которых Порошенко будет готов встретиться с Додоном. В частности, чтобы Додон де-факто признал ошибочным свое заявление о принадлежности Крыма России и, соответственно, извинился за него. Молдавский президент этих условий не выполнил и вряд ли выполнит, поскольку тогда теряет смысл игра в "проевропейского" Плахотнюка, который спасает Молдову от "пророссийского" Додона. В правительстве и парламенте Молдовы есть люди, которым искренне не безразлично, насколько Украине удастся сдержать Россию и предотвратить создание нового Приднестровья в Донбассе. Когда на молдавских переговорщиков в прошлом году в рамках "5+2" совершалось давление, они откровенно говорили: мы не хотим создавать прецедент, который отдельные международные партнеры смогут потом использовать против Украины в вопросе урегулирования в Донбассе. Дескать, Молдова хотела урегулировать конфликт и пошла на болезненные уступки, а Украина не идет на уступки, значит, очевидно, не хочет урегулирования, и международная поддержка ей не нужна. 

Но есть в Молдове и политики, которые боятся ехать в Украину для участия, например, в разных межпарламентских форматах, потому что "там война". В восприятии молдаван в целом, согласно упомянутому опросу IRI, Украина фигурирует на четвертом месте как важный экономический партнер (после ЕС, России и Румынии) и политический партнер (в той же последовательности), но на третьей позиции как угроза для Молдовы (после России и США). Этнические украинцы в Молдове, согласно некоторым исследованиям, с большим энтузиазмом поддерживают интеграцию РМ в оркестрованный Россией Евразийский союз, чем даже этнические русские.

Так вот, когда мы говорим об угрозе "додонизации" Украины после выборов 2019 г., то речь не идет о банальном приходе пророссийских политических сил к власти на фоне разочарования проевропейскими политиками. Речь идет прежде всего об усилении олигархического влияния, которое предусматривает минимум трансформационной повестки дня, максимум сохранения статус-кво. Под пророссийскими или проевропейскими лозунгами — не имеет значения. Кстати, вы давно слышали из уст первых лиц страны слово "деолигархизация"? 

 

Автор: Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа", директор Института мировой политики (2009-2017)



Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Из «истории успеха» — в «олигархическую диктатуру»

Из «истории успеха» — в «олигархическую диктатуру» ...

Просмотров: 1697
Додон опять пересмотрел свое отношение к досрочным парламентским выборам и обвинил оппозицию

Додон опять пересмотрел свое отношение к досрочным парламентским выборам и обвинил оппозицию ...

Просмотров: 2419
У Додона проблемы с неподкупностью

У Додона проблемы с неподкупностью ...

Просмотров: 8726
Молдова – 8 лет нелегитимности

Молдова – 8 лет нелегитимности ...

Просмотров: 5387
Социалисты 一 всё

Социалисты 一 всё ...

Просмотров: 4856
За что Додон наградил плахотнюковский НАЦ?

За что Додон наградил плахотнюковский НАЦ? ...

Просмотров: 5003


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 17678
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22431
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 2956
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 2930
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Новый министр обороны унизил Додона в первые же минуты своего назначения

Новый министр обороны унизил Додона в первые же минуты своего назначения

Просмотров: 32572
Додон беспрекословно передал все документы для своего отречения

Додон беспрекословно передал все документы для своего отречения

Просмотров: 29480
Власти Молдовы показали, как убивают подследственных в МВД (ВИДЕО)

Власти Молдовы показали, как убивают подследственных в МВД (ВИДЕО)

Просмотров: 27894
В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

Просмотров: 24055
Киллер Виталий Прока представил новые детали об организованном Плахотнюком заказном убийстве (ВИДЕО)

Киллер Виталий Прока представил новые детали об организованном Плахотнюком заказном убийстве (ВИДЕО)

Просмотров: 23086
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22431
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 17678
Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Просмотров: 13011
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6187
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10398
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11717
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9425
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9278
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО)

Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО)

17.11.2017  Лидер Демпартии обвинен в «типичном бандитском поведении»
17.11.2017  Суд принял заказное решение о продлении тюремного заключения местному избраннику от оппозиции
16.11.2017  Пропагандисты Плахотнюка обвиняют румынских прокуроров в работе на российские спецслужбы (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Учителей оставили без зарплат после их повышения

Учителей оставили без зарплат после их повышения

04.11.2017  Петков: Преступления Плахотнюка не могут оставаться без реакции со стороны европейских структур
01.11.2017  Amnesty International организовала протест против применения полицией пыток в отношении заключенных
16.10.2017  Перед офисом Плахотнюка прошла акция протеста журналистов (ФОТО)
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Румынские власти подтвердили наличие уголовного дела, в котором фигурирует Плахотнюк

Румынские власти подтвердили наличие уголовного дела, в котором фигурирует Плахотнюк

10.11.2017  Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)
02.11.2017  В четверг будут представлены новые доказательства причастности Плахотнюка к организации заказного убийства (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2017 (59)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)
Июнь 2017 (93)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank