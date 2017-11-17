Инициированный Додоном референдум с треском провалился ...

Согласно окончательным данным окружного Центризбиркома, в референдуме приняли участие всего 107577 избирателей из 650201 обладающих правом голоса граждан, при том, что для признания итогов голосования была необходима явка 216733 избирателей.

Из принявших участие в референдуме, «за» отставку кишиневского мэра проголосовало 87,12% (93720) избирателей.

Официально, инициатором отставки Генерального мэра Кишинева была фракция Партии социалистов. Известно, однако, что фактическим автором референдума являлся бывший лидер Партии социалистов, ныне занимающий должность президента. Додон был тем, кто 11 мая символически стал первым подписавшимся за проведение референдума по отзыву с занимаемой должности Генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

Проведенный по инициативе социалистов референдум обошелся госбджету в 9 миллионов леев.