Плахотнюк обвинил Румынию в заговоре с ФСБ России ...

Об этом в понедельник Плахотнюк заявил интервью для Ziarul Național, не уточнив, почему в заговоре с румынскими прокурорами он подозревает именно ФСБ, а не Службу внешней разведки России, например.

«Даже если это процесс, эта жалоба Платона была скоординирована с ФСБ, румынские институты были обязаны её принять, проверить. Что означает мое имя в деле? Просто то, что мое имя было вписано Платоном. Всё. Однако многие СМИ поторопились заявить, что я нахожусь под уголовным преследованием, что является ложью, развенчанной румынскими властями. Это был «fake news», который указывает, насколько у нас независимая пресса», - заявил Плахотнюк.

По его словам, «в случае другого осужденного, который сделал заявления и обвинил меня, дело также шито белыми нитками». «Из того, что заявили молдавские прокуроры еще год назад, известно, что существует другое уголовное дело, в котором фигурирует определенный индивид, который пользуется протекцией ФСБ. Он попытался заплатить Проке за эти заявления», - заявил олигарх.

В этой связи Плахотнюк подчеркнул, что «ясно, кто его [бизнесмена Вячеслава Платона] разбудил». «Давайте будем серьезными. Каждый сознательный человек понимает, что это ложь. Этот осужденный всего-навсего рупор преступников, все еще находящихся на свободе, которые находятся в ФСБ», - подытожил он.

Ранее было опубликовано постановление о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует олигарх Владимира Плахотнюк. Дело было возбуждено в Румынии по жалобе бизнесмена Вячеслава Платона по статьям о создании ОПГ, мошенничестве и отмывании денег. При этом румынское Управление по расследованию организованной преступности и терроризма информацию подтвердило, подчеркнув, что дело возбужденно по факту.

Кроме того, из различных источников известно, что против Плахотнюка возбуждено еще одно уголовное дело в Великобритании по факту попытки убийства банкира Германа Горубнцова. По словам киллера Виталия Проки, заказчиком преступления был именно Владимир Плахотнюк.