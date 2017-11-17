МЕНЮ
Twitter
﻿ 50
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:48  

Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка

20.11.2017  

Плахотнюк обвинил Румынию в заговоре с ФСБ России

20.11.2017  

Инициированный Додоном референдум с треском провалился (TOP)

19.11.2017  

Из «истории успеха» — в «олигархическую диктатуру»

18.11.2017  

Возобновлено движение по еще одному мосту через Днестр

17.11.2017  

Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка

Опубликовано : 21 ноябрь 2017 г. 00:48 | Просмотров: 199 | Категория: Власть

Возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе Партия действия и солидарности и Партия Платформа DA объявили о создании «платформы европейских антиолигархических сил» на парламентских выборах 2018 года, которые пройдут по утвержденной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона смешанной избирательной системе.

Об этом лидеры партий сообщили в ходе проведенного в понедельник брифинга для прессы.

«Мы намерены объединить все политические проевропейские и антиолигархические силы, в первую очередь те, с которыми мы участвовали единым фронтом в президентских выборах 2016 года. Кроме того, в платформу войдут и уважаемые в обществе люди различных сфер деятельности, а также представители гражданского общества», - заявила председатель ПДС Майя Санду.

По ее словам, главными критериями выдвижения кандидатов в депутаты станут неподкупность и меритократия. Для этой цели будет образована специальная комиссия для отбора претендентов на депутатские мандаты. «Для обеспечения чистого парламента создадим комиссию, сформированную из представителей гражданского общества, журналистов-расследователей, которые займутся анализом биографий потенциальных кандидатов на их соответствие самым высоким требованиям», - отметила Санду.

В то же время, Майя Санду считает, что обществу следует избавиться от «бинома Плахотнюк-Додон», а «вернуть спокойствие и надежду граждан в молдавский политический класс» можно будет сплотившись вокруг программы реформирования страны.

В свою очередь, председатель Платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что платформа европейских сил обязуется перед обществом «достойно демонтировать преступный режим, который разрушил страну и изгнал миллион граждан из страны».

Нэстасе подтвердил, что список кандидатов по одномандатным округам будет подан по критериям меритократии, а состав предвыборного списка будет зависеть от заключения экспертов из числа представителей гражданского общества и журналистов-расследователей.

Лидеры ПДС и Платформы DA отказались предоставить более подробную информацию о создании и функционировании создаваемой ими платформы.

Ранее, как возглавляемая партия Майей Санду Партия «Действие и солидарность», так и возглавляемая Андреем Нэстасе Партия «Платформа DA» выступали категорически против проведенной партиями Плахотнюка и Додона избирательной системы.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка

Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка ...

Просмотров: 204
Плахотнюк обвинил Румынию в заговоре с ФСБ России

Плахотнюк обвинил Румынию в заговоре с ФСБ России ...

Просмотров: 1182
Инициированный Додоном референдум с треском провалился

Инициированный Додоном референдум с треском провалился ...

Просмотров: 2954
Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО)

Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1760
Лидер Демпартии обвинен в «типичном бандитском поведении»

Лидер Демпартии обвинен в «типичном бандитском поведении» ...

Просмотров: 7127
Суд принял заказное решение о продлении тюремного заключения местному избраннику от оппозиции

Суд принял заказное решение о продлении тюремного заключения местному избраннику от оппозиции ...

Просмотров: 1791


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 17722
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22440
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 2970
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 2939
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Новый министр обороны унизил Додона в первые же минуты своего назначения

Новый министр обороны унизил Додона в первые же минуты своего назначения

Просмотров: 32594
Додон беспрекословно передал все документы для своего отречения

Додон беспрекословно передал все документы для своего отречения

Просмотров: 29493
Власти Молдовы показали, как убивают подследственных в МВД (ВИДЕО)

Власти Молдовы показали, как убивают подследственных в МВД (ВИДЕО)

Просмотров: 27911
В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

Просмотров: 24119
Киллер Виталий Прока представил новые детали об организованном Плахотнюком заказном убийстве (ВИДЕО)

Киллер Виталий Прока представил новые детали об организованном Плахотнюком заказном убийстве (ВИДЕО)

Просмотров: 23098
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22440
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 17722
Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)

Просмотров: 13032
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6196
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10405
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11727
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9426
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9285
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка

Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка

20.11.2017  Плахотнюк обвинил Румынию в заговоре с ФСБ России
17.11.2017  Машину местного избранника от оппозиции подожгли во дворе его дома (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Учителей оставили без зарплат после их повышения

Учителей оставили без зарплат после их повышения

04.11.2017  Петков: Преступления Плахотнюка не могут оставаться без реакции со стороны европейских структур
01.11.2017  Amnesty International организовала протест против применения полицией пыток в отношении заключенных
16.10.2017  Перед офисом Плахотнюка прошла акция протеста журналистов (ФОТО)
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Румынские власти подтвердили наличие уголовного дела, в котором фигурирует Плахотнюк

Румынские власти подтвердили наличие уголовного дела, в котором фигурирует Плахотнюк

10.11.2017  Представитель Плахотнюка обманным путем проник в тюрьму к киллеру Проке (DOC)
02.11.2017  В четверг будут представлены новые доказательства причастности Плахотнюка к организации заказного убийства (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2017 (62)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)
Июнь 2017 (93)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank