Две оппозиционные партии подтвердили свое намерение участвовать в выборах по системе Додона-Плахотнюка ...

Возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе Партия действия и солидарности и Партия Платформа DA объявили о создании «платформы европейских антиолигархических сил» на парламентских выборах 2018 года, которые пройдут по утвержденной в результате сговора олигарха Владимира Плахотнюка и социалиста Игоря Додона смешанной избирательной системе.

Об этом лидеры партий сообщили в ходе проведенного в понедельник брифинга для прессы.

«Мы намерены объединить все политические проевропейские и антиолигархические силы, в первую очередь те, с которыми мы участвовали единым фронтом в президентских выборах 2016 года. Кроме того, в платформу войдут и уважаемые в обществе люди различных сфер деятельности, а также представители гражданского общества», - заявила председатель ПДС Майя Санду.

По ее словам, главными критериями выдвижения кандидатов в депутаты станут неподкупность и меритократия. Для этой цели будет образована специальная комиссия для отбора претендентов на депутатские мандаты. «Для обеспечения чистого парламента создадим комиссию, сформированную из представителей гражданского общества, журналистов-расследователей, которые займутся анализом биографий потенциальных кандидатов на их соответствие самым высоким требованиям», - отметила Санду.

В то же время, Майя Санду считает, что обществу следует избавиться от «бинома Плахотнюк-Додон», а «вернуть спокойствие и надежду граждан в молдавский политический класс» можно будет сплотившись вокруг программы реформирования страны.

В свою очередь, председатель Платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что платформа европейских сил обязуется перед обществом «достойно демонтировать преступный режим, который разрушил страну и изгнал миллион граждан из страны».

Нэстасе подтвердил, что список кандидатов по одномандатным округам будет подан по критериям меритократии, а состав предвыборного списка будет зависеть от заключения экспертов из числа представителей гражданского общества и журналистов-расследователей.

Лидеры ПДС и Платформы DA отказались предоставить более подробную информацию о создании и функционировании создаваемой ими платформы.

Ранее, как возглавляемая партия Майей Санду Партия «Действие и солидарность», так и возглавляемая Андреем Нэстасе Партия «Платформа DA» выступали категорически против проведенной партиями Плахотнюка и Додона избирательной системы.